Oleggio Basket, prestazione super contro i Knights

Ancora senza Giampieri Pastorello schiera De Ros, Toure?, Del Debbio, Negri e Riva; con le assenze di Marino e Roveda per i Knights ci sono Casini, Leardini, Terenzi, Solaroli e Cepic. Proprio il lungo avversario fora per primo la retina, poi Negri, Riva e Del Debbio confezionano un mini parziale che vale il 9-2. Con gioco da tre punti si avvicina Terenzi (11-9) e intanto Toure? e? costretto a riposare per due falli. Colussa e? preciso ai liberi, Knights affidati a Cepic e Pastorello chiama la pausa (13-13). Alla tripla di Fattori risponde Acconito (19-17), dopo il ciuff di Seck e? pausa pe gli ospiti e poi il primo finale e? 21- 19. Tengono le distanze gli Squali (25-21 con Romano), Fattori ancora da tre si avvicina tantissimo e sul sorpasso di Leardini e? pausa biancorossa (27-28); e? di 0-9 il parziale degli ospiti (27-32), ma Colussa e Del Debbio, serviti alla perfezione da Toure?, hanno pronto il contrattacco che vale il 34-32 e sono sempre loro due a portare Eliantonio a chiamare time out (38-36). Al parziale aperto ci mette la ciliegina De Ros dall’arco (41-36) ed e? ancora lui con gioco da tre punti ad arginare il tentativo di avvicinamento dei Knights (44-40). E’ capitan Negri allo scadere a siglare il 46-42.

Alla ripresa Riva, De Ros e Del Debbio fanno un regalino da 10-0 frutto anche di una grandissima difesa (56-42), Legnano pero? ricuce ed e? Negri a dare ossigeno (58-48); sul 58-51 ci pensa De Ros a caricare i compagni in spalla e otto punti tutti suoi valgono il 65-54, farciti poi da Colussa e Negri (70-56). I due liberi di Colussa valgono il massimo vantaggio (72-56), Leardini accorcia 72-64, ma gli Squali non hanno intenzione di cedere e Negri dalla lunetta va per il 75-67. Colussa confeziona tre punti, Solaroli spara da tre (78-71); gli Squali sono bravi in difesa e recuperano palle preziose, il finale parla chiaro: 85-78.

Oleggio Magic Basket – Junior Knights Legnano: 85-78 (21-19; 46-42; 70-56)

Oleggio: Negri 16, Riva 7, colussa 17, De Ros 24, Ballarin ne, Acconito 5, Del Debbio 7, Romano 2, Temporali ne, Ponti ne, Seck 5, Toure? 2. All. Pastorello.

Legnano: Leardini 27, Cepic 17, Casini 4, Roveda ne, Fattori 8, Solaroli 8, Ferrario ne, Dell’Acqua ne, Bassani, Pisoni, Terenzi 14. All. Eliantonio.