La JB Monferrato esce sconfitta da Mantova

La partita si sblocca dopo quasi un minuto di gioco grazie all’1/2 dalla lunetta di Luca Valentini, ma Mastellari trova la tripla del vantaggio Mantova (3-1). Cortese trova la tripla del 10-3 Mantova dopo 3’ gioco e coach Valentini decide di fermare la partita con il time-out. La JBM si sblocca grazie al lay-up di Williams e alla tripla di Sarto e a metà quarto il punteggio è 13-8 per Mantova. Si sblocca anche Leggio che trova la tripla del -4 JBM (17-13 a 3’ dal termine). Il primo quarto va in archivio sul 20-14.

Il secondo periodo si apre con un parziale di 5-0 firmato da Sarto e Williams che riporta la Novipiù ad un solo punto di distanza (20-19) e che obbliga coach Valli al time-out. Dopo la sospensione le due squadre segnano poco e dopo 3’ di gioco il punteggio recita 24-21 per Mantova. Un parziale di 4-0 per gli Stings li porta sul +7 (28-21) e coach Valentini decide di parlarci su fermando la partita. Il lay-up Martinoni sblocca la JBM che ritorna sul -5 (28-23). Cortese trova la tripla del +10 per i suoi, ma Sarto gli risponde con due tiri liberi (34-26 a 4’ dall’intervallo). Un parziale di 5-0 riporta la JBM sul -5 (36-31). Il palleggio, arresto e tiro di Sarto avvicina ulteriormente la JBM (38-35). I tiri liberi di Thompson fissano il punteggio all’intervallo sul 42-35.

La schiacciata di Hollis Thompson riapre le ostilità al rientro dagli spogliatoi. Formenti si sblocca dal campo e riporta la JBM sul -8 (46-38). Thompson e Sarto si scambiano triple e il distacco rimane invariato (49-41 dopo 3’). Il lay-up di Stojanovic in contropiede porta Mantova sul +11 (54-43) e costringe coach Valentini al time-out. Stojanovic è l’autentico mattatore di questo terzo quarto è porta Mantova sul +13 (58-45 a metà quarto). L’appoggio di Williams riporta la JBM sul -13 (63-50 a 2’30” dalla fine del quarto). La tripla di Maspero dà a Mantova il massimo vantaggio di serata (68-50). Il jumper di Williams fissa il risultato finale del quarto sul 72-54 per Mantova.

Quattro punti consecutivi di Stojanovic aprono l’ultimo quarto e Mantova va sul +22 (76-54). Cortese porta Mantova sul +23 (83-60), ma un parziale di 6-0 firmato da Martinoni riporta la JBM sul -17 (83-66). La tripla di Cortese dall’angolo allontana nuovamente Mantova (88-68), ma Formenti porta di nuovo la JBM sul -17 (88-71 a 3’ dalla fine). Il jumper di Leggio riporta la JBM sul -15 (90-75). La partita finisce con il punteggio di 96-75.

Staff Mantova - Novipiù JB Monferrato 96-75 (20-14, 42-35, 72-54)

Staff Mantova: Brusini, Iannuzzi 16, Mastellari 8, Stojanovic 12, Maspero 7, Cortese 27, Laganà 4, Basso 2, Spizzichini NE, Thompson 20. All.: Giorgio Valli.

Novipiù JB Monferrato: Sarto 24, Valentini L. 1, Formenti 8, Sirchia, Williams 8, Lomele, Martinoni 23, Feng, Leggio 5, Hill-Mais 6. All.: Andrea Valentini.

Il commento di coach Andrea Valentini: «Questa sera c’è poco da commentare, perché siamo arrivati qua a Mantova già in condizioni difficili, poi dopo cinque minuti abbiamo perso il nostro playmaker. Abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, contando che i sei giocatori che hanno giocato sono stati tutti in campo per più di trenta minuti e le energie ad un certo punto sono finite e Mantova ne aveva più di noi: hanno trovato dei buoni canestri da tre punti che hanno fatto la differenza nel terzo quarto. Della nostra partita non posso dire tanto: più di così in questo momento è difficile fare. Complimenti a Mantova, noi ci rimbocchiamo le maniche e cercheremo di rifarci domenica prossima con Trapani».