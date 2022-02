A3-M: ViViBanca Torino ko in casa contro Fano

Passo falso del ViViBanca Torino che cede 3-0 in casa contro Vigilar Fano, una delle dirette concorrenti per evitare le zone calde della classifica a fine anno.

Una classifica a dire il vero bugiarda per i marchigiani, partiti con ben altre ambizioni ad inizio stagione ma ritrovatisi poi in questa situazione delicata che ha portato fra l'altro in settimana al cambio di allenatore.

La novità Castellano in panchina ha probabilmente influito se non sulla parte tecnica almeno su quella del morale.

Dall'altra parte il Parella ha pagato a caro prezzo la scarsa vena in attacco di alcuni tra i suoi uomini migliori, la poca incisività a servizio e qualche pecca nei momenti clou dei tre set in una gara tutto sommato equilibrata ma che Fano ha saputo far propria anche grazie all'esperienza.