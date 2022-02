MTS Ser vince di forza contro Cusio

Coach Di Martino, privo di uno dei suoi centrali, Fustini ferma per risentimento muscolare, nel primo set schiera in regia, Baiotto, Busso Lucia opposto; Garrone e Busso Giulia in banda, Scapati e Destefanis centrali, Marini libero. Si parte in perfetto equilibrio: le avversarie nonostante abbiano fatto sapere che sono prive di qualche elemento importante della rosa, scendono in campo determinate e aggressive, con il turno al servizio della loro numero 4 ( Orlando), mettono a segno un break di 4 punti sulle padrone di casa, costringendo il coach santenese a chiamare il time out sul 9 a 12 per cercare di recuperare lo svantaggio. Con il turno al servizio di capitan Destefanis, le tigri santenesi mettono a segno un parziale di 8 punti passando dall' 11 a 14 al 19 a 15. Sul 21 a 15 a favore delle padrone di casa è coach Conti a chiamare il secondo time out discrezionale. Al rientro in campo, coach Di Martino chiama il doppio cambio: Marengo al posto di Busso Lucia e Grassi al posto di Baiotto e con un bel muro proprio della neo entrata Grassi si arriva al 22 a 16. Entra anche Ronchetti in seconda linea al posto di Garrone e con un bel attacco di Scapati dal centro si arriva al 23 a 16. Ci pensa prima Busso, a mettere a terra il 24° punto e poi Grassi da posto due, a chiudere il primo set per 25 a 17.