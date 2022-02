Chivasso vince il big match e vola in testa al girone

La C.D. Ciglianese Pall. Chivasso vince la gara più attesa della giornata contro la capolista Valsesia . Grazie al successo Chivasso balza in testa alla classifica, ribaltando anche la differenza canestri negli scontri diretti, dopo il -13 dell’andata. Pepino e compagni provano a condurre le danze fin dalla palla a due con le triple di Ferro e Pepino per il 8-1 dopo 4’ di gioco.

Valsesia ferma il gioco per riordinare le idee, ma al ritorno in campo le idee diventano confuse e i contatti aumentano. Chivasso però non si disunisce e con una difesa ferrea chiude il canestro a Borgosesia e chiude sul 17-10 il primo quarto. Il secondo quarto si apre con la tripla di Giovara del 20-10, seguito da Greppi. Valsesia risponde con Rossi, ma i sesiani sono molto imprecisi sia dalla lunetta sia dal campo e così Chivasso si ridesta e suona la carica con le triple di Pepino, Pagetto e le giocate di Ferro che lanciano i padroni di casa sul 35-18 di metà gara.

Vantaggio che evapora nel terzo periodo di gioco, in cui Chivasso si blocca in attacco, affidandosi troppo al tiro da tre che non entra mai contro la difesa dura di Valsesia. Sesiani che entrano in fiducia e piazzano un parziale di 4-17 che riapre totalmente la gara. Gli ospiti mettono la freccia sul 39-40 in avvio ultimo quarto con la tripla di Comolli.

Chivasso però non si disunisce, torna a difendere con dedizione e attenzione, recupera palloni su palloni e si riporta in vantaggio con la tripla di Pepino. Valsesia non ha energia per contenere la nuova accelerata di Pagetto e compagni, che riallungano sospinti dalla carica agonistica di Ferro e dalla precisione ai liberi di Pepino e Balaara. La gara si chiude sul 69-51 ed per i ragazzi è tempo di festeggiare il successo contro una avversaria di assoluto valore.

C.D.Ciglianese Pall. Chivasso - Valsesia 69-51 (17-10; 35-18; 39-35)

Chivasso: Giovara 3, Ferro 22, Balaara 3, Cambursano, Regis, Greppi 6, Pepino 20, Pagetto 13, Migliori, Cussigh 2, Babarange ne, Vettori. All. Pomelari.

Valsesia: Gemelli 4, Ballarini 1, Comolli 3, Rossi 14, Picazio, Cerutti 5, Santarossa 4, Pavero, Zanoli 11, Vercelli 9, Robino. All. Gagliardini.