Polismile, U13 Campione Regionale di Coppa Piemonte

Prestigiosa vittoria delle ragazze Under 13 di Polismile, che in questo weekend hanno conquistato la Final Four di Coppa Piemonte laureandosi campione regionale, la seconda volta consecutiva per la società torinese. Le biancorosse hanno conquistato la fase finale andata in scena al PalaEinaudi di Moncalieri con Novara, le padrone di casa della Libertas e il Basket Venaria.