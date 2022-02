Collegno Basket vince il 'clasico' di C Gold

Collegno Basket conferma il proprio momento di forma sconfiggendo nettamente in trasferta la Crocetta nel "clasico" della C Gold . La partita si è fondamentalmente chiusa già nel primo quarto, con i biancorossi bravi sia a trovare canestri ad alta percentuale, che a non concederne in fase difensiva. Negli altri periodi il copione è stato più o meno lo stesso, con il divario che si è allargato fino a toccare i 31 punti. Nel garbage time I padroni di casa hanno recuperato 7 lunghezze, rendendo meno amara la sconfitta. Tra i gialloverdi l'ultimo ad ammainare la bandiera è stato Pasqualini, top scorer dell'incontro con 21 punti. Per Collegno solita prova da più di 80 punti segnati, ma questo volta con cinque in doppia cifra (anziché quattro). Si riprende sabato prossimo , in casa, con l'altra attesissima sfida contro Ciriè . Palla a due alle 21:15 , prevendite già aperte sul circuito Live Ticket.

Crocetta - Collegno Basket 60-84

Crocetta: Ceccarelli 5, Andreutti, Antonietti 10, Cagnazzo, Pagetto 4, Galluzzo 9, Pasqualini 21, Possekel 4, Ugoccioni, Magnocavalli, Boeri 7, Zennato ne. Allenatore: Conti. Assistente: Luetto.

Collegno: Corgnati 16, De Bartolomeo 12, Borgialli 19, Tuninetto 11, Poom 11, Villata 3, Framarin 2, Tio Tiagande ne, Mortarino 5, Perotti 3, Utyiein 2, Sorge. Allenatore: Spanu. Assistenti: Tartaglione e Zamperin.

Prosegue il cammino delle giovanili: l'Under 13 Gold corona una settimana super, battendo prima Ivrea e poi prevalendo nel derby con Auxilium ad Quintum; l'Under 19 non sfigura contro la corazzata Campus (70-91), mentre l'U17 Eccellenza subisce una brutta sconfitta con 5 Pari 72-91. Perde anche l'U14 Silver ad Avigliana (70-58), mentre vincono rispettivamente l'U14 Gold con 5 Pari (64-59) e l'U15 Eccellenza contro Genova (66-54).

Partite del prox week:

Lunedì 21/2 Under 14 Gold @ Ivrea 19:45

Lunedì 21/2 Under 19 Ecc @ Biella ore 21:00

Sabato 26/2 Under 16 Gold @ Crocetta ore 15:15

Sabato 26/2 Under 15 Ecc @ Pegli ore 17:00

Sabato 26/2 Serie C Gold vs Ciriè ore 21:15