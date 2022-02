Novara Basket cade in trasferta contro 5 Pari

Un attacco poco prolifico e una difesa in generale disattenta costringono Novara a subire la nona sconfitta stagionale. Al PalaMoncrivello di Torino i primi dieci minuti sono caratterizzati da attacchi poco prolifici, che impediscono la rottura dell’equilibrio. La scarsa produttività novarese si protrae anche nella seconda frazione. Al contrario, i padroni di casa ingranano e riescono a raggiungere la doppia cifra di vantaggio, anche grazie alla buona vena realizzativa di Perissinotto.

È però nel terzo quarto che la gara si chiude in maniera definitiva. Il duo Panaccione-Calabrese è protagonista del parziale di 22-9 che consegna la vittoria ai torinesi. Novara non riesce a reagire, restando ancora una volta vittima di un eccessivo calo di concentrazione. Proprio su tale aspetto dovranno lavorare maggiormente i novaresi, in vista di un finale di stagione che dovrà essere disputato diversamente. Il quarto finale serve solamente per ritoccare le statistiche: 68-43 è il punteggio finale. Torino ha ben quattro giocatori in doppia cifra, mentre l’unica nota lieta per Novara è la solida prestazione del giovane Leonardo Brustia.