Serie A2: Eurogymnica subito al comando della classifica

Due settimane di gare dopo lo stop di inizio anno sono bastate ad Eurogymnica per far capire alle avversarie regionali e nazionali che la musica nel 2022 seguirà lo stesso spartito degli anni precedenti, tanti, in cui il sodalizio del presidente Luca Nurchi ha lasciato il segno nelle classifiche delle competizioni di ogni livello e un marchio di fabbrica che rende originale e riconoscibile il lavoro del club subalpino.

Mattatrici al torneo regionale Gold individuale junior/senior, sul gradino più alto del podio con tutte e tre le squadre giovanili nel campionato a squadre Allieve, alle EGirls dell'HDemia di Chivasso non restava che il battesimo nel campionato di Serie A2, categoria nella quale Eurogymnica si è vista catapultata non dopo una retrocessione sofferta sul campo ma a causa di un cavillo burocratico, legato al tesseramento nel 2021 della russa Mariia Sergeeva. Nonostante la tranquilla permanenza conquistata in pedana in A1, il club ha dovuto rassegnarsi alla decisione degli organi federali, andando a cercare nuovi stimoli per un pronto riscatto. E così è stato.

Sabato 19, al palazzetto dello sport di Cuneo, nella prima settimana prova organizzata in maniera impeccabile dalla Cuneoginnastica del presidente Adinolfi, si è aperta la regular season. A dare il via a quello che viene definito dagli appassionati il campionato più bello del mondo, proprio le dodici squadre di A2. Eurogymnica cercava l'impresa all'esordio, con l'obiettivo dichiarato di risalire subito nella massima serie tramite uno dei due posti che ne danno accesso diretto oppure con il terzo posto, da conquistarsi però transitando per il purgatorio dei play-off e da contendersi tra la terza, la quarta e la quinta classificata nella regular season. Iniziare con una buona performance, mettendo in cassaforte più punti possibile, avrebbe significato allontanarsi al galoppo dalla bolgia, evitando di farsi poi risucchiare a metà classifica. Il risultato finale non solo ha soddisfatto queste aspettative ma a indicato Eurogymnica come la più accreditata squadra alla vittoria finale. Stratosferico il punteggio della formazione messa in pedana dalle solite, espertissime Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro: 116,900! Punteggi che solo un anno fa sarebbero apparsi fantascientifici ma che diverranno consuetudine alle competizioni di ritmica, causa il nuovo codice di punteggio.