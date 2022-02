San Giorgio Chieri cade in casa contro Almese

A Chieri arriva l’ Almese Volley attualmente quinta forza del campionato a sfidare sul campo del PalaCascina Capello il San Giorgio Volley , seconda forza del campionato (ma con una partita in meno rispetto alla prima in classifica); Coach Bernardinello schiera in cabina di regia Fradiante ,opposto Ratto, al centro Gauna e Gilè , come ali ricettrici capitan Caretto e Lancieri , Mondino libero. Dall’altra parte della rete coach Giovale risponde con in regia Rolle, opposto Cisi, al centro Viotto e Viizzo, in posto quattro Miola e Morando Giulia, libero Bertolotto.

Le ragazze dell’Almese partono forte con delle battute molto incisive, mettendo le padrone di casa in difficoltà nel costruire il loro gioco, al contrario invce troppi errori al servizio; le almesine si muovono bene, sbagliano pochissimo (1 errore a fine set), ne consegue un set mai giocato dalle padrone di casa sino al parziale che decreta il 25-14 e 1-0 Isil Massi.

Il secondo set è un’altra storia, Chieri entra in campo determinata a cambiare le sorti della gara, al servizio picchia forte, le bande si fanno sentire, Caretto e Lancieri mettono a terra palloni pesanti, Viotto e compagne continuano con il loro gioco, un paio di sbavature in ricezione ma il resto è una battaglia punto a punto, che diverte il pubblico presente. Chieri sembra scappare 10-15 e coach Giovale ha già terminato i time out; ma è un illusione per le padrone di casa che sprecano il vantaggio accumulato sin qui e riaccendono il gioco delle ospiti, che si aggiudicano anche la seconda frazione dopo vari set point a proprio favore.

Il terzo set vede le almesine tornare a giocare come sanno, Chieri continua a vivere di alti e bassi sbagliando ancora parecchio sia in difesa che sulle palle in attacco; anche con gli innesti dalla panchina non riescono a restare in partita e la gara sembra ormai segnata, il gap di quattro punti non viene più colmato, anzi la partita si chiude con un ace in battuta della palleggiatrice almesina.

La sconfitta lascia l’amaro in bocca, ma San Giorgio è consapevole di essere nelle posizioni importanti della classifica e di avere fatto fin qui qualcosa di buono. L’occasione sarà il riscatto già dalla prossima partita dove Chieri sfiderà l’Unionvolley, squadra giovane, ma che ultimamente, grazie ad alcuni innesti di giocatrici di livello superiore (Serie A2), sta dimostrando di crescere.

Cascina Capello Chieri - Isil Volley Almese Massi 0-3 (14-25; 26-28; 19-25)

Cascina Capello Chieri: Lancieri; Padula ;Caretto; Maggio (L) Mondino (L); Fradiante; Cernuto; Ronco ;Gauna; Gilè; Ratto ; Fetescu ;Lotartaro; Napione All: Bernardinello-Romero Dir. Mesini.

Isil Volley Almese Massi: Viotto (K) ; Rista; Viizzo ; Morando C. ; Cisi 1; Rolle ; Civita; Miola ; Morando G. ; Greco; Bertolotto (L), Sarasso (L). All: Giovale – Francalanza; Dir. Salerno.

Arbitro: Grillo Daniela Regina; Taurisano Martina.