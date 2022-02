Gators, il recap della settimana

PROMOZIONE

ZETAEMME CAYMANS - CARMAGNOLA 28-52 (11-10, 5-17, 9-11, 3-14)

ZETAEMME Cayman: Zorgniotti, Fantini 5, Borsa, Cerutti 8, Donnarumma, Mondino, Colombano 2, Nicola S. 6, Nicola A. 2, Davicco 2, Stima 3, Barra. All: Biglia - Sabatino.

Carmagnola: Secco 2, Pecchio, Vellano 7, Canone 8, Marongiu 4, Lovato 6, Speca, Candela, Magelli 2, Arduino 14, Lieto 3, Rosa 6. All: Pecchio.

Per la terza giornata di ritorno, al Palazzetto di Cavallermaggiore, arrivano i Dolphins di Carmagnola, squadra prima in classifica ed ancora imbattuta. La gara sembra proibitiva per i valori tecnico-fisici in campo ma, almeno nel primo quarto, i caimani giocano con la testa libera da pressione e arrivano avanti di un punto alla prima sirena. Dall'inizio del secondo quarto però l’attacco si inceppa e inizia a sparare a salve: si vedono buone giocate offensive che spesso portano a prendere tiri aperti che però non bucano la retina. Nella metà campo opposta invece, la difesa non perde la bussola e difende forte. Gli ospiti sono spesso costretti al limite dei 24” a provare a tirare, sono tiri difficili che però si concretizzano quasi sempre. Carmagnola riesce così a costruire il vantaggio che manterrà saldo fino alla fine del match. Il punteggio alla sirena finale deve far riflettere la squadra perché le possibilità per rimanere a contatto ci sono state, ma non sono state sfruttate. "Contro squadre di questa caratura ogni minimo errore viene subito punito. Già dalla prossima sfida, con Alba, altra avversaria di alto livello, bisognerà ricompattarsi e giocare concentrati, attenti e determinati a portare a casa la partita" commenta Coach Biglia non troppo soddisfatto. Prossimo incontro: Domenica 27/02/2022 ore 20,30 - Alba - ZETAEMME Caymans (Palazzetto Comunale - C.so Langhe 52 - ALBA (CN)). JUNIORES SAVIGLIANO - GATORS 67-59 (10-12, 16-15, 21-17, 20-15)

Gators: Varallo 5, Tuninetti, Roano 4, Ghigo 11, Perrone 6, Ferrero 8, Scibetta, Brigna, Valinotti 16, Mazzone 9. All. Nicola - Tesio.

Savigliano: Genesio, Carena 4, Dello Iacono 5, Rosso 5, Salvadori 7, Pautassi 23, Cortassa 3, Bonelli 13, Sulejmanovic 4, Russo 2, Gallino 1, Tagliano. All. Gallo - Fiorito.

Domenica 20 febbraio si recupera una delle partite rimandate per le varie sospensioni dovute alla pandemia: è tempo di derby cittadino contro Savigliano. Nonostante le posizioni in classifica siano nettamente diverse, la partita scorre da subito sui binari dell’assoluto equilibrio, vuoi per i tanti errori sotto canestro da parte dei lunghi della formazione Gators, vuoi per la verve in penetrazione dei piccoli delle pantere che battono spesso e volentieri i loro avversari diretti. Dopo un primo quarto in cui sembra che i Gators possano prendere un po' di margine, nel secondo quarto i ragazzi di Nicola e Tesio si affidano alla fisicità di Valinotti sotto canestro e alla velocità di Mazzone in penetrazione (praticamente segnano loro due tutti i punti nel periodo) arrivando in vantaggio di un punto all’intervallo lungo. Nella seconda metà del match i padroni di casa aumentano il ritmo di gioco: Pautassi è incontenibile dai piccoli dei Gators e segna sempre. Tra i biancoverdi Ghigo, a sprazzi, cerca di mantenere in scia la squadra, con l’aiuto in regia di Roano e Tuninetti, ma le pantere prendono qualche punto di vantaggio. Nell’ultimo quarto è Ferrero che prova a dare la scossa ai compagni (6 punti nel quarto per lui), ma un po’ per i troppi falli fatti e un po’ per qualche palla persa di troppo, gli avversari prendono un margine 6-8 punti che manterranno fino alla sirena finale. «Purtroppo è mancata la cattiveria agonistica che ci si aspettava dai i nostri ragazzi, visto lo strapotere fisico sotto canestro. Peccato, avrebbe potuto essere un’ottima occasione per continuare a fare bene in questo torneo. Abbiamo la possibilità di rifarci nel prossimo weekend in cui giocheremo 3 partite in 3 giorni e ci sarà bisogno dell’apporto di ogni componente della rosa» il commento degli allenatori a luci spente. Prossimo incontro: Domenica 27/02/2022 ore 15.00, Bra - Gators (Palazzetto dello Sport - V.le Risorgimento, 31 - BRA - (CUNEO)). U17 FEMMINILE PASTA - ABC SERVIZI LADY GATORS 61-55 (11-12, 12-14, 17-12, 21-17)

ABC SERVIZI Lady Gators: Artuso, Frattini 1, Verlengo 19, Mellano 4, Porporato 6, Mondino 7, Gjondrekaj D. 6, Marchisio 6, Gjondrekaj F. 6. All. Colonna, Ass. Mascolo.

Pasta: Tassini 3, Favaro, Orofino 2, Rapetta 14, Cecconato 24, Mazzarello 5, Misuraca 4, Melissari 9, Campo. All. Lazzari.

Per l’ultima giornata della prima fase, le Lady affrontano nel turno infrasettimanale le ragazze di Pasta nella trasferta a Rivalta. Si assiste a una bella partita, le due squadre si rispondono colpo su colpo e rimangono a contatto per tutto il match. Alle buone azioni a difesa schierata orchestrate da Pasta, le ragazze di coach Colonna rispondono con belle giocate in contropiede e in velocità. Verlengo e Mondino guidano le compagne in attacco, mentre Marchisio e Mellano sfruttano le loro doti al tiro. All’intervallo le Alligatrici sono in vantaggio di 3 punti, e ripartono con lo stesso piglio, con le sorelle Gjondrekaj, Debora e Federika, a garantire intensità a concretezza in area, mentre Artuso e Frattini mettono in campo, come sempre, la grinta difensiva. Anche il secondo tempo segue il copione del primo, finché le ragazze di casa non trovano due conclusioni fortunate dalla distanza che concedono loro un leggero vantaggio che le Lady non hanno tempo di colmare. Ora una piccola pausa in attesa di affrontare nuove avversarie nella seconda fase, che dovrebbe vedere il rientro di alcune infortunate. U17 GOLD CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE - CHIERI 63-51 (14-11, 23-19, 19-9, 7-12)

CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Bianco 7, Bertaina 10, Ghigo 4, Introini 21, Perrone 6, Ferrero 2, Pistone, Arreodo, Varallo 2, Brigna, Valinotti 6, Mazzone 5. All. Nicola Ass. Tesio.

Chieri: Ricciardo 10, Bianco 8, Becchio, Roccati 3, Gangi, Bechis 5, Quagliotto 17, Mazzardis 2, Lafiosca 6, Marrese, Kamami. All. Usai, Ass. Bonifacio, Prep. Gangi.

Sabato 19 febbraio 2022 a Savigliano per il campionato U17 arriva Chieri. Squadra di alto livello, come aveva dimostrato nel turno di andata, vincendo di misura sui ragazzi di coach Nicola, e che si trova in classifica con 2 punti in più dei Gators. Il coach predica intensità e concentrazione per tutti i 40 minuti (non un secondo di meno), ricordando quanto queste due qualità siano mancate nell’ultima gara a Cuneo. Pronti via, e sembra proprio che i ragazzi di casa vogliano far vedere di essere squadra vincente: palloni recuperati, contropiedi, appoggi ai lunghi sotto canestri e difesa attenta, consentono un primo positivo break ad inizio partita, in parte recuperato dagli ospiti sul finire di quarto. Molto equilibrio anche nel secondo quarto quando ai punti di Introini, alle incursioni degli ottimi Introini e Mazzone e al prezioso lavoro sotto i tabelloni di Valinotti e Ghigo, cerca di rispondere un Quagliotto in gran forma (conosciuto dai Gators perché spesso presente ai camp di Artesina). Nel terzo quarto i Gators ingranano la marcia alta e chiudono molti spazi in difesa; in attacco continua lo show di Introini e la freddezza di Bianco a cercare gli spazi liberi in area e a servire i compagni spalle a canestro (+17 fine terzo quarto); in difesa Valinotti e Ferrero non lasciano alcun rimbalzo agli avversari; Bertaina si fa trovare pronto su entrambi i lati del campo, recuperando ottimi palloni in difesa e fornendo assist ai compagni in attacco, non disdegnando di iscriversi più volte a referto. Nell’ultimo quarto i viaggianti cercano di mettere un po’ di scompiglio tra i biancoverdi, alternando difese a uomo e a zona e mettendo più pressione sugli esterni. «I ragazzi stasera erano tutti sintonizzati sull’obiettivo: dimenticare il risultato dell’andata, possibilmente ribaltando anche la differenza canestri e soprattutto divertirsi. Se si va in campo con il sorriso, è più facile aiutarsi nei momenti difficili: stasera questa serenità finalmente si è vista!» chiude il coach augurandosi che il momento si possa prolungare nelle prossime settimane. Prossimo incontro: Sabato 26/02/2022 ore 18.30, Fossano - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators (Palazzetto dello sport - Via San Giorgio 9 - FOSSANO - (CUNEO)). ALLIEVI FOSSANO - ALLIEVI 53-52 (17-20, 14-8, 14-10, 8-14)

Gators: Crosetto 27, Meirano 11, Pepe 8, Carta 2, Scardina 2, Fiorito 1, Mana 1, Culasso, Dutto. All. Botta.

Fossano: Battistino 10, Curti 9, Dhamo 9, Hila 9, Cometto 6, Delsosglio 4, Ganeglio 4, Brignone, Finessi, Immediata, Lazzaro. All. Terzaghi-Mondino.

Sconfitta di misura per gli Alligatori sul campo di Fossano, dopo una partita giocata con alti e bassi e senza mai veramente credere nella vittoria. E dire che l’inizio avrebbe fatto pensare a tutt’altro andamento, grazie ad una buona intensità difensiva e concretezza in attacco, dove Crosetto sicuramente da il maggior contributo con le sue penetrazioni nel pitturato. Ma sul finire del periodo i padroni di casa sfruttano le prime disattenzioni e colpiscono inesorabilmente, riportandosi sotto e chiudendo in svantaggio 17-20. Nel secondo periodo, complici alcuni problemi di falli e un po’ meno grinta, i Gators subiscono l’iniziativa dell’Acaja che spinge sull’acceleratore e spesso finalizza anche in contropiede, passando in vantaggio e chiudendo a metà gara avanti 31-28. Nell’intervallo, coach Botta prova a spronare i suoi chiedendo maggiore applicazione in difesa e un po’ più di pazienza in attacco. Al rientro, la partita resta sostanzialmente in equilibrio, con i padroni di casa che tengono a distanza gli avversari che, a loro volta, provano a recuperare: ma quando sembra che l’aggancio sia vicino Fossano respinge il tentativo e mantiene la testa avanti, chiudendo il quarto sul 45-38. Tutto sembra volgere verso la sconfitta, ma nell’ultimo periodo gli Alligatori hanno una reazione di orgoglio: guidati da Crosetto-Meirano in attacco e Pepe-Scardina in difesa si avvicinano fino al -1 a pochi secondi dal termine. Purtroppo il tentativo risulta vano a causa una gestione frettolosa delle ultime azioni di gioco. La spunta così Fossano che meritatamente vince col punteggio di 53-52. «Peccato, la partita era ampiamente alla nostra portata, ma oggi è sembrato che la squadra non volesse proprio vincere: abbiamo commesso troppe ingenuità in difesa, pagando a caro prezzo gli sforzi profusi per raddrizzarla. Dobbiamo imparare da questi errori per cercare di non ripeterli in futuro: so che la squadra ha le qualità per migliorare e che i ragazzi lo faranno sicuramente già a partire dal prossimo allenamento» è il commento di Coach Botta sulla strada del ritorno a Savigliano. Prossimo incontro: Domenica 27/02/2022 ore 14.30, Gators – Cairo (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)). U15 GOLD SERRAVALLE - ABC SERVIZI GATORS 49-55 (8-9, 19-9, 12-8, 8-21, 2-8)

ABC SERVIZI Gators: Cangialosi, Varallo 10, Truscelli 5, Avalle 3, Barra 8, Zecca 2, Marcellino 6, Mori 1, Bertaina 20. All: Biglia.

Serravalle: D’Alessandro 6, Yally 9, Barisone, Ruscigni 2, Yally, Deamici 4, Zilio 16, Rolando 4, Rossi, Corito, Colona 8. All: Vercelli.

Sulla carta questa terza partita in otto giorni sembrava essere quella di più facile approccio, invece non è stato per nulla così. I padroni di casa si dimostrano una squadra tosta e partono con molto entusiasmo. Il ritmo di gioca da subito molto alto spiazza gli alligatori e la via del canestro sembra stregata. La partita è difficile e molto intensa per tre quarti. I biancoverdi sono irriconoscibili ma, nonostante tutto, riescono a rimanere sulle dieci lunghezze di svantaggio. Gli alessandrini faticano a chiudere la contesa permettendo ai viaggianti di restare incollati nel punteggio. I Gators, negli ultimi minuti, recuperano lo svantaggio, fino a trenta secondi dalla sirena finale dove un glaciale Truscelli dalla lunetta fa un 2/2 che impatta il risultato e manda la contesa all'overtime. Proprio Truscelli sarà autentico mattatore nei 5 minuti extra quando, con energia e sangue freddo, recupera due palloni in difesa e segna il canestro che indirizza la gara verso Savigliano. Coach Biglia al termine della partita guarda al prossimo futuro e commenta così: «Si torna in palestra con la certezza di aver guadagnato la seconda fase Top, ma anche con la consapevolezza che con avversari di più alto livello i black out vanno limitati al minimo». Prossimo incontro: Mercoledì 02/03/2022 ore 18.00, Saluzzo - ABC SERVIZI Gators (Palazzetto dello Sport - Via della Croce, 57 - SALUZZO - (CN)). U13 SILVER CUNEO - ALPICAR GATORS 2010 39-43 (2-6, 13-11, 30-21)

ALPICAR Gators 2010: Abello 20, Fresia 21, Birolo 2, Allemandi, Bergese, Biga, Panero, Abbà, Foti. All. Toselli, Ass. Racca.

Cuneo: Dutto 15, Casale 10, Mandrile, Ongaro, Giraudo 5, Geron, Aguilucho 1, Vigna 2, Benedetto 4, Secondo 2. All. Lelli, Ass. Ferrero.

Appuntamento importante per i giovani alligatori che scendono in campo sul parquet del Granda College Cuneo determinati a confermare le ultime belle prestazioni viste in campionato. La partenza è delle migliori per i ragazzi biancoverdi che si portano subito sul 6 a 0 e non permettono agli avversari di segnare da campo per tutto il primo periodo (gli unici 2 punti di Cuneo arrivano dalla lunetta). A questo punto però qualcosa si inceppa: la difesa pressantissima di Cuneo non permette ai Gators di ragionare. I padroni di casa riescono a recuperare diversi palloni che trasformano poi in canestri, colmando il divario iniziale e portandosi avanti di qualche lunghezza. La panchina non lunghissima e diversi problemi di falli costringono i Gators a continue rotazioni che però non sbloccano la situazione offensiva. Si va al riposo sotto di due lunghezze in una partita molto frazionata e dal punteggio decisamente basso. Il secondo tempo non vede migliorare la situazione dei nostri portacolori, anzi: i locali allungano decisamente nel punteggio fino a raggiungere un vantaggio in doppia cifra. Si arriva così al quarto decisivo dove si è costretti a gettare il cuore oltre l’ostacolo per cercare di raddrizzare una partita tatticamente molto difficile. I coach chiedono una reazione d’orgoglio che possa permettere un recupero estremo e la risposta di questi fantastici ragazzi non si fa attendere: pronti via 6-0 nell’ultimo periodo e partita riaperta. Ora l’inerzia gira a favore degli alligatori che sfruttano tutto il potenziale offensivo di Fresia ed Abello e, grazie ad una difesa super attenta, riescono a sorpassare gli avversari e a prendere un leggero margine di vantaggio che mette al sicuro il risultato finale. Molto soddisfatti gli allenatori di questo gruppo che sta disputando un campionato contro avversari di un anno più grandi e sta dimostrando di meritare la buona posizione in classifica conquistata sul campo, migliorando costantemente allenamento dopo allenamento. Prossimo incontro: Lunedì 21/02/2022 alle ore 18.00, Saluzzo – ALPICAR Gators 2010 (Palazzetto dello Sport- Via della Croce, 57/C SALUZZO (CN)). U13 SILVER CIRIANNI DECORAZIONI GATORS - SALUZZO 44-52 (9-13, 9-11, 13-13, 13-15)

CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Botta C. 14, Ciavarella 2, Mosso 2, Trentanelli 7, Botta A., Barbero 4, Testa, Il Grande, Bossati 4, Marchisio 4, Ruffino, Cirianni 5. All. Dalmasso.

Saluzzo: Mo 2, Sorasio 6, Flesia 4, Balima 20, Martinet 3, Sandrone 12, Quaglia 3, Isaia 1. All. Rabbia – Agasso.

Seconda gara in due giorni per i Gators, che affrontano tra le mura amiche la formazione di Saluzzo. L’inizio di gara, come del resto tutta la partita, è all’insegna dell’equilibrio. Saluzzo prova subito ad allungare, ma gli Alligatori rispondono con le giocate eccezionali di Botta C., coadiuvato Trentanelli, fulmineo in contropiede. Mosso difende con energia, recuperando palloni, così come anche Bossati, sempre nel vivo del gioco. Il primo quarto si chiude sul 13 a 9 per Saluzzo. Nel secondo periodo i biancoverdi sono un tantino frenetici nel cercare di riagguantare il pari, esponendosi ai contropiedi di Saluzzo. Ogni volta che gli ospiti tentano l’allungo, però, la compagine di casa rimane incollata nel punteggio. In questa fase i punti di Ciavarella, i rimbalzi di Botta A., Barbero e Ruffino (molto attivi nel contendere il possesso agli avversari) permettono ai Gators di restare in partita. Testa offre minuti di grande sostanza e a metà gara le due squadre sono distanti di sei lunghezze (24 a 18 per Saluzzo). Nella ripresa sono gli ospiti a cercare nuovamente di allungare, ma ancora una volta i padroni di casa rimontano. A suonare la carica la tripla di Cirianni, molto propositivo e ordinato in attacco. Marchisio lotta su ogni pallone, le due squadre sono vicine, ma nel finale di gara Saluzzo torna ad allungare. La maggiore fisicità degli ospiti si fa sentire, gli alligatori si giocano le ultime carte con la tripla e le iniziative di Botta C., trascinatore, ma l’ultima sirena decreta la sconfitta per i biancoverdi. Nota di merito per Il Grande che, nonostante l’infortunio, è venuto ad assistere e ad incitare i compagni in partita. Si concludono così le gare del girone per il team Cirianni Decorazioni. La squadra può ritenersi più che soddisfatta per il campionato fin qui disputato. Esperienza, consolidamento del gruppo e risultati positivi hanno condito questa prima parte, in attesa che venga stilato il calendario per un’avvincente seconda fase. CIRIANNI DECORAZIONI GATORS - SAVIGLIANO 50-13 (10-5, 4-0, 20-3, 16-5)

CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Ciavarella, Mosso 18, Trentanelli 13, Botta A. 4, Barbero 4, Testa, Il Grande, Bossati 3, Marchisio 2, Ruffino, Cirianni 4. All. Dalmasso.

Savigliano: Arlorio, Beccaria 3, Bisicchia, Giolitti, Gullino, Gjrezi 5, Ingaramo, Panero, Regis 4, Rispoli, Socchi 1. All. Fiorito - Bacci. Nuova settimana, altro doppio impegno per la formazione Cirianni Decorazioni Gators. La prima sfida vede i biancoverdi opporsi alla compagine del Savigliano, a sette giorni di distanza dal derby di andata. L’inizio della partita vede entrambe le squadre contratte: in questa prima fase sono i canestri di un efficace Trentanelli e del rapidissimo Bossati a portare i Gators in vantaggio. Alla prima sirena il punteggio per i padroni di casa è di 10 a 5. Polveri bagnate anche nel secondo quarto: i ragazzi di coach Dalmasso sono un po’ sfortunati al tiro, ma al tempo stesso non concedono nulla agli avversari. Il parziale si chiude sul 4 a 0 per i biancoverdi. In questa fase Testa e Il Grande lottano tenacemente a rimbalzo, mentre Ciavarella è preciso e attento in difesa, dove blocca pericolosi contropiedi. Al cambio di campo muta anche la partita: i Gators finalmente trovano la via del canestro con maggiore continuità, grazie ad un imprendibile Mosso (top scorer del match), ben coadiuvato dal duo Marchisio-Barbero, autori di pregevoli giocate e assist per i compagni. Cirianni offre il consueto, prezioso contributo, mostrando concretezza sotto le plance. Il terzo periodo si conclude sul 34 a 8. Negli ultimi dieci minuti i Gators continuano a pigiare sull’acceleratore, trovando grande sostanza da parte di Botta A. e Ruffino. La partita scorre veloce, gli Alligatori incrementano e bissano il successo della scorsa settimana grazie ad un’ottima prova di squadra. U12 GATORS WEST COAST - ALPICAR GATORS 2010 51-70 (14-17, 23-36, 34-59)

Gators West Coast: Bossati L. 10, Bossati J. 16, Demarchi 7, Mura 2, Sarcone 1, Airaudo 6, Simon 2, Kolndrekay, Robasto, Mellano 5, Ruberti 2, De Lillas. All. Nicola.

ALPICAR Gators 2010: Quaranta 2, Abbà, Grezda 6, Amato 12, Biga 3, Magliano 6, Foti 2, Ferrero, Birolo 4, Fresia 17, Abello 16, Panero 2. All. Toselli, Ass. Racca.

Bellissimo derby, quello giocato a Moretta, martedì 15 febbraio 2022. I ragazzi di casa ritornano in campo dopo molto tempo: dopo le vacanze di Natale e il periodo successivo, in cui hanno dovuto fermarsi a causa della pandemia. Ripartono subito con una gara gagliarda contro i più tecnici “cugini” di Savigliano, questi ultimi forti del fatto di avere tra le loro file alcuni elementi “fuori misura” come altezza rispetto agli avversari. L’inizio è scoppiettante: alle conclusioni senza errori da sotto canestro di Abello e Fresia per gli ospiti, la “banda West Coast” risponde con le scorribande di Bossati senior e ai passaggi illuminanti di Demarchi. Fino a metà secondo quarto il punteggio è in bilico tra le due squadre, pochi punti di differenza tra le squadre infiammano gli animi dei numerosi genitori e amici sugli spalti del PalaBalbis. Nella seconda metà di gara, il divario si allarga un po’ a favore dei saviglianesi, grazie ai punti di Amato e Magliano, ma tra le fila dei padroni di casa si scatena anche capitan Bossati junior (che festeggia sul campo il compleanno) che, con pregevoli conclusioni da lontano e alcuni assist ai compagni Mellano e Airaudo, permette di mantenere la sfida sempre avvincente. Si finisce con una meritata vittoria dei ragazzi di Racca, ma notevoli progressi sono stati fatti registrare tra le fila dei cugini della West Coast, gruppo sempre più numeroso e “rumoroso” visto anche il grande incitamento dei non convocati ai compagni dagli spalti. Prossimi incontri: Lunedì 21/02/2022 ore 18.45, Saluzzo - Gators West Coast (Palazzetto dello Sport - Via Della Croce, 54 - SALUZZO - (CN)). Domenica 27/02/2022 ore 9.30 - Bra - ALPICAR Gators 2010 (Palazzetto dello Sport - V.le Risorgimento, 31 - BRA (CN)). U14 ELITE GATORS - SALUZZO 93-42 (22-12, 43-27, 72-31)

Gators: Mondino 5, Inaudi 13, Graziano, Ambrogio 8, Barra 16, Bertaina 24, Bosio 2, Crosetto 6, Chiarlo 10, Botta 8. All. Toselli, Ass. Racca.

Saluzzo: Balima 1, Grosso, Ruffinatto 15, Russo, Perlo 10, Testa 1, Angaramo 2, Becchio 5, Martino 6, Colmo 2. All. Ballatore.

Meritata vittoria nell'ultima partita della stagione regolare per gli U14 di Toselli-Racca. Vittoria che non viene mai messa in discussione per tutta la durata del match. Gli alligatori partono un po’ sottotono in difesa e questo permette ai marchionali di restare in scia per i primi due quarti, quando il gap tra le due compagini si assesta intorno alla quindicina di punti. Complici le disattenzioni difensive dei locali e un paio di bombe, i saluzzesi mettono il naso avanti a metà del primo quarto. Dopo un time out per ‘registrare’ i meccanismi difensivi, i Gators tornano in campo con la giusta determinazione e cominciano a scavare un divario degno delle reali forze in campo. È comunque nel terzo periodo che i bianco-verdi mettono sul parquet tutte le loro conoscenze cestistiche e annichiliscono gli avversari con un parziale di 29 a 4, che finalmente porta il punteggio a rispecchiare i valori reali delle forze in campo. Azioni offensive veloci e con pochi palleggi, la ricerca costante dell’uomo libero e tiri ad alta percentuale, assieme ad una difesa attenta e compatta, hanno fatto si che il gap tra le due compagini crescesse rapidamente. L’ultimo quarto scivola via senza sussulti assestando il punteggio sul +51 finale. Soddisfatti i coach: «Chiudiamo una prima fase ad un passo dal terzo posto che ci avrebbe permesso di accedere alla fase successiva per la conquista del titolo regionale. Non c’è rammarico: i ragazzi hanno sempre dato il massimo e sono cresciuti molto in questi mesi giocando in un campionato molto competitivo e che ha permesso loro di incrementare un bagaglio cestistico in continua evoluzione. Ora aspettiamo le partite della seconda fase continuando ad allenarci con la giusta determinazione per fare del nostro meglio da qui alla fine della stagione». U13 FEMMINILE CEVA - CIRIANNI DECORAZIONI LEADY GATORS 22-108 (4-26, 9-24, 4-30, 5-26)

CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators : Gitto, Marchisio 2, Tuninetti 16, Rolfo 13, Spertino 22, Chiapello 12, Chiavero 2, Torello 5, Gianoglio 2, Casasole 18, Conti 12, Dotta, Sarr 4. All. Sabatino.

Ceva: Olimpo 3, Maqoul 3, Moisa 4, Brunone 2, Lardi, Hoxha, Rozio, Niba 4, El Ahouzi 4. All. Spedaliere, Ass. Moisa.

Trasferta infrasettimanale a Ceva per le più giovani tra le ladies, che scendono sul parquet per disputare l'ultima gara della fase di qualificazione della Coppa Piemonte. Gara che poteva presentare delle insidie dal punto di vista della concentrazione MA che, invece, viene subito interpretata nel migliore dei modi dalle giovani atlete. I primi due parziali di gioco vanno via in scioltezza con 50 punti segnati. Nel secondo tempo, con un margine ormai sufficiente per garantire la tranquillità del risultato, tutte le ragazze entrano in campo e si misurano provando varie soluzioni viste in allenamento. Oltre alle convincenti prove di Tuninetti (16), che continua a regalare assist alle compagne e si distingue anche da sola al ferro, e di Rolfo (13) che inizia a dimostrare una certa personalità, si sottolinea l'esordio di Dieynaba Sarr (4) che si distingue anche con due canestri. Ora una pausa di un paio di settimane prima di iniziare col campionato vero e proprio il cui inizio è previsto per la prima settimana di marzo. U15 GOLD OASI - ABC SERVIZI GATORS 60-70 (20-11, 9-23, 18-26, 13-10)

ABC SERVIZI Gators: Cangialosi 2, Alessio 11, Varallo 21, Avalle 15, Barra 13, Zecca, Pistone, Marcellino 7, Mori 1. All: Biglia.

Oasi: Cotroneo 7, Amato, Meglio, Barone 14, Fortunati 6, Rosso, Giavarini, Ventura 28, Balcet 8, Masi, Scoffone 2, Nardi 5. All: Bussoli - Moretti.

Turno infrasettimanale per i ragazzi dell'U15 gold che fanno visita ai gialloblù dell'Oasi Laura Vicuna. Fin dai primi minuti la partita è piacevole, a primeggiare sono le difese e si segna poco su entrambi i canestri, poi i Gators si aprono a facili contropiedi e chiudono il quarto in svantaggio di 10 punti. La voglia di vincere e di giocare fa sì che gli alligatori si spronino e aumentano il ritmo sia in attacco, arrivando con facilità al ferro, che in difesa, usando bene il proprio vantaggio fisico per catturare tanti rimbalzi e correre in contropiede. Il terzo periodo sarà quello decisivo: i Gators arrivano ad un vantaggio di una quindicina di lunghezze che gestiranno fino alla sirena finale. L'impresa non sarà comunque facile perché i Torinesi dimostrano sul campo di avere grinta da vendere e nessuna intenzione di mollare. Coach Biglia guarda al prossimo futuro di questa squadra con fiducia: «mancano tre gare prima della seconda fase che, nonostante non ci sia ancora la matematica conferma, si giocherà con le migliori otto della regione per il titolo di categoria. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta e si meritano i bei risultati che stanno ottenendo». Prossimo incontro: Domenica 20/02/2022 ore 11.00, Serravalle - ABC SERVIZI Gators (Palasport - V.le Rimembranza - SERRAVALLE SCRIVIA (AL)). U13 SILVER ALPICAR GATORS 2010 - SALUZZO 40-38 (8-2, 20-12, 31-25)

ALPICAR Gators 2010: Grezda 2, Amato 2, Abello 14, Fresia 18, Birolo 2, Magliano, Allemandi 2, Bergese, Biga, Panero, Abbà. All. Toselli, Ass. Racca.

ABA Saluzzo: EL Ichbyly, Flesia, Barra, Balima 10, Pitic 4, Kodra, Sandrone 7, Quaglia, Barbero 6, Sorasio 11, Mo. All. Agasso, Ass. Ballatore.

Partita intensissima quella tra Alpicar Gators 2010 e Saluzzo, ricca di capovolgimenti di fronte e agonisticamente di altissimo livello. I ragazzi del Marchesato si presentano avvantaggiati dal punto di vista fisico con diversi elementi molto alti e prestanti muscolarmente. I giovani alligatori non si fanno impressionare e giocano una partita gagliarda in ogni parte del campo. La difesa fa la differenza nei primi due periodi del match: gli alligatori recuperano moltissimi palloni grazie ad un’ottima intensità, che permette loro di attaccare in spazi aperti e con tagli dal lato debole trovando con costanza la via del canestro. Trascinati da un Fresia molto concreto e con Abello e Grezda a farla da padroni sui rimbalzi, i biancoverdi prendono un piccolo margine di vantaggio che, all’intervallo lungo, raggiunge la doppia cifra. Il secondo tempo vede il fisiologico ritorno di Saluzzo che aumenta l’intensità sul parquet recuperando punto su punto lo svantaggio accumulato. Nel terzo periodo, per entrambe le squadre, crescono gli errori dovuti alla crescente tensione e alla maggiore pressione difensiva. I Gators mantengono un vantaggio risicato di sole 6 lunghezze all’inizio dell’ultimo quarto. Ultimo periodo in cui il canestro avversario sembra stregato per i padroni di casa che non riescono a segnare per diversi minuti, pur attaccando in modo ordinato e propositivo. Questo permette agli ospiti di colmare il divario dando vita ad un finale appassionante e incerto. Saluzzo è avanti di due lunghezze sul 36-34 a tre minuti dalla fine. A questo punto la partita diventa una sfida di nervi e di intraprendenza. I ragazzi di Toselli-Racca mettono in campo tutte le loro residue energie: pareggiano il match e subito dopo segnano il canestro del momentaneo vantaggio sul 38 a 36. Saluzzo non molla e si riporta in parità ad un minuto dalla fine. Sul capovolgimento di fronte è Fresia a regalare ai suoi il canestro della vittoria, ma la partita non è ancora finita. Time out chiamato da Saluzzo: c’è ancora oltre mezzo minuto da giocare e potrebbe succedere di tutto. È proprio in questo frangente che i Gators dimostrano una maturità cestistica encomiabile difendendo in modo esemplare su tutti i palloni e non permettendo in alcun modo agli avversari di avvicinarsi al canestro, portando così a casa la vittoria finale. Prossimo incontro: Sabato 19/02/2022 alle ore 17.30, Cuneo – ALPICAR Gators 2010 (Palasport Sportarea - Via Mereu, 28 - Borgo S. Giuseppe CUNEO (CN)). U17 GOLD CUNEO - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 94-48 (23-9, 26-5, 19-18, 26-16)

CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Bianco 8, Bertaina 8, Ghigo 4, Introini 10, Ferrero 2, Pistone 2, Arneodo 2, Varallo 6, Valinotti 4, Mazzone 2. All. Nicola V, Dir. Tesio P.

Cuneo: Ceban 5, Cellario, Rinaudo 12, Manfredi 20, Tamagno 9, Pasholari 10, Giusian 9, Putorti, Brero 3, Saladini 7, Dalmasso 5, Zuppanelli 14. All. Grosso Josè, Ass. Menardi Andrea, Dir. Brero Sergio.

Lunedì 14 febbraio 2022: nel giorno di San Valentino, i Gators U17 devono rimandare l’incontro con le innamorate per far visita in trasferta agli energici avversari del Granda College nel recupero della prima giornata di ritorno. Si arriva allo scontro con la capolista forti di un filotto di 4 partite di cui 3 vinte e una, nonostante la sconfitta, giocata con determinazione contro l’altra capolista Carmagnola. Purtroppo la speranza di un gara interessante svanisce dopo pochi minuti (4-5 l’unico vantaggio della partita per i ragazzi biancoverdi), quando un piccolo break di 7-0 dei padroni di casa toglie irrimediabilmente dal campo sicurezza e consapevolezza. Gli errori sono i soliti: tagliafuori ai rimbalzi difensivi non efficiente, passaggi sbagliati in tante parti del campo, difficoltà nel trovare il compagno libero durante la difesa con i raddoppi dei cuneesi.