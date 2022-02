BEA Chieri, vittoria sfiorata a Biella

Sabato 19 febbraio la Planet Smart City BEA è scesa in campo al Biella Forum ospite di Teens Basket Biella per la tredicesima giornata del Campionato di C Gold . Ancora falcidiati dalle tantissime assenze, i Leopardi danno prova di grande solidità e forza di gruppo, rimontano dal -17 al +10 e gestendo in testa ampie porzioni di gara. Nel finale punto a punto però, la vittoria sfuma negli ultimi secondi.

LA GARA

Ancora privo di Colli, Stiffi, Tagliano e De Simone e con Mosca disponibile solo per pochi istanti, coach Vassalli parte con Fassio, Tulumello, Gile, D’Arrigo e il classe 2003 Sirbu all’esordio in quintetto nel massimo campionato regionale. Sull’altro fronte, Coach Cardano risponde con Dotti, Alberto, Perino, Vercellino e Ouro Bagna.

L’avvio è a ritmi bassi, con un gioco frammentato dai tanti fischi arbitrali. Gile sigla il 7-7 al quinto minuto, ma da qui i Leopardi faticano a trovare il fondo della retina. La panchina chierese prova ad alternare zona e uomo, ma i biellesi attaccano bene guidati da un Cena ispirato che lancia i suoi sul +10 di fine primo quarto con un tiro dai 6.75.

Nella seconda frazione i Teens allungano fino al +17 (34-17), ma BEA non ci sta e reagisce: D’Arrigo e Tulumello copliscono dalla lunga, Fassio in contropiede e la partita è più viva che mai. D’Arrigo aggiunge un 2/2 dalla lunetta e l’intervallo arriva sul 39-31 Biella.

La ripresa è tutta a favore degli arancioni, con il numero 55 che orchestra bene il gioco e guida la rimonta, approfittando di una minor brillantezza dei lanieri. Trovato il pareggio a quota 48, i Leopardi scalano le marce e chiudono ogni varco alle offensive biellesi. Gile non vacilla da dietro l’area servito da una prodezza di Fassio (48-56) e il vantaggio arriva in doppia cifra a inizio ultima frazione.

Vercellino trova i liberi che riaprono la partita, poi vola in contropiede su passaggio di Cena per il 69-72 che porta coach Vassalli al time out. I Teens ci credono, alzano ancora le marce e Squizzato firma il pareggio sul 74-74. Sul finale BEA deve fare a meno anche di Tulumello e Fassio, uscito dolorante dopo uno scontro con il sostegno del canestro. A 35’’ dalla fine il cronometro segna ancora +2 BEA. Dotti intercetta la palla e approfitta dell’antisportivo fischiato in contropiede per pareggiare. Biella serve Cena in angolo dalla rimessa in attacco e realizza la tripla decisiva. Scalzo prova a replicare dall’altra parte ma trova solo il ferro. 81-77 Teens il finale.

IL COMMENTO

«La prestazione dei ragazzi è stata encomiabile – commenta coach Vassalli – Abbiamo affrontato questa partita in emergenza assenze, come purtroppo da un mese a questa parte è la regola. Siamo stati bravi a recuperare e tornare in testa dopo essere scivolati sotto. In queste condizioni, è comprensibile arrivare sul finale con meno energia. Non meritavamo di tornare a mani vuote per l’atteggiamento con cui abbiamo giocato e l’intensità che si è vista in campo; sarebbe stato bello dedicare la vittoria a Felice Di Bari, ex coach BEA scomparso negli scorsi giorni, persona squisita con cui era sempre piacevole confrontarsi».

PROSSIMO TURNO

Un’altra trasferta attende i Leopardi, che domenica prossima 27 febbraio saranno ospiti di Usac Rivarolo. Palla a due alle 18 al Palazzetto dello Sport di Leinì.

TEENS BASKET BIELLA – PLANET SMART CITY BEA 81-77 (21-11, 39-31, 53-60)

BIELLA: Moro n.e., Dotti 15, Squizzato 18, Caroli 5, Alberto 3, Cena 12, Perino 4, Ndzie, Vercellino 13, Kamal Dine, Brusasca 2, Cerri 9. All. Cardano.

BEA: Sirbu 2, Vignoli n.e., Fassio 14, Scalzo 8, Tulumello 12, De Mita, Gile 14, Mosca 5, Rivoita 2, D’Arrigo 20. All.Vassalli, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.

LEOPARDI, PRIDE!