Serie D: BEA Chieri sconfitta nel recupero contro Cuneo

Domenica 20 febbraio CheTariffa Leopardi Future Lab è sceso in campo ospite di College Granda Cuneo per il recupero della quinta giornata di ritorno di Serie D , ultima di regular season per i Leopardi.

I Leopardi hanno mostrato buoni segnali in vista degli impegni della seconda fase, che saranno ufficializzati nei prossimi giorni. L’inizio è equilibrato e porta BEA al primo intervallo sopra di una lunghezza (16-17). Nella seconda frazione Cuneo trova un primo allungo, poi rafforzato dal parziale messo a segno all’inizio della ripresa. Gli arancioni sperimentano nuove soluzioni e bilanciamenti, con il ritorno in campo di Zanatta e buone prestazioni di Sirbu e Ferrone. Sul finale contengono, ma non abbastanza per tornare a contatto con i padroni di casa, che chiudono sull’86-69.

“Apprezzo le soluzioni che abbiamo sperimentato in campo e la buona prova degli under – commenta coach Colò – Sono buoni segnali in vista della seconda fase, dove dobbiamo puntare a raggiungere la salvezza in fretta. Serve compattezza per raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile”.

GRANDA COLLEGE CUNEO – BEA CHIERI 86-69 (16-17, 41-31, 68-49)

BEA CHIERI: Ferrone 5, Vignoli 5, Bergese 5, Zanatta 6, Perillo 2, Adrignolo, Bianco V. 11, Blanco (C) 15, Sirbu 18, Barisone, Cristiano 2. All. Colò, Ass. Pirocca, Acc. Bianco L.

CUNEO: Comino 9, Rosso 2, Grosso (C) 16, Isaia 15, Manfredi 6, Massa 4, Ramondetti 16, Basso 4, Cani, Orsi 11, Rinaudo 3, Pavan. All. Lelli.

LEOPARDI, PRIDE!