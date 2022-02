Agil Igor Volley, il recap della settimana

Under 16 Regionale, vittoria con Libellula Bra! Sconfitta in C Risultato finale 3-2 (18-25; 25-18; 21-25; 27-25; 15-6). Vittoria in rimonta per l’Under 16 Regionale di Barbara Medici nella prima partita della seconda fase. Sotto 1-2 le Igorine sono state brave a rimontare e conquistare il quinto set, poi dominato. Prossimo appuntamento domenica 27 alle 11 a Parella. Sconfitta invece in serie C a casa di Verbania 3-0 (25-8; 25-17; 25-21); prossima sfida in casa il 26 alle 20.30 contro Omegna.

Under 16 Ecc Terr e Prima divisione, una vittoria in un weekend impegnativo

Weekend impegnativo per le Igorine di Alessia Callegari. In Under16 Eccellenza Terr. sconfitta 3-1 (25-20; 10-25; 25-13; 25-20), in Prima divisione sconfitta 0-3 (21-25; 22-25; 25-27) contro San Giuseppe Trecate e vittoria 2-3 (25-23; 16-25; 25-19; 23-25; 12-15) a casa di Pavic. «Ci spiace per la sconfitta con Trecate soprattutto per il terzo set perso ai vantaggi, - dice l’allenatrice – il risultato dell’altra sfida di Prima divisione è la conferma del buon gioco dimostrato comunque in tutte le sfide del we». Prossimi appuntamenti: in U16 il 27 alle 10.30 in casa contro Virtus Biella, in Prima divisione stesso giorno in casa alle 18 contro Crescentino.

Under 14 Ecc Terr, vittoria a casa di Sammaborgo

A casa di Sammaborgo è 0-3 (7-25; 16-25; 16-25) per le Igorine di Lorenzo Poltri nel campionato U14 Eccellenza Terr. «È stata una bella partita, abbiamo commesso qualche errore in più nel secondo e terzo set, ma le ragazze hanno giocato bene e sono entrate in campo tutte», dice l’allenatore. Prossimo appuntamento il 26 alle 11 a casa di Alessandria.