Arona Basket, il recap della settimana

SERIE C GOLD

Grande vittoria della C Gold di coach Petricca, che sigla il secondo successo consecutivo vincendo sul campo di Rivarolo. Un ottimo avvio, una resistenza coriacea e altri due punti in tasca per i biancoverdi. Coach Petricca a fine gara: «Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi, veniamo da una settimana molto faticosa dal punto di vista fisico ma sopratutto mentale. I ragazzi erano consapevoli di quanto fosse importante oggi dare continuità alla bella vittoria di mercoledì sera e di quante insidie nascondesse questa partita».