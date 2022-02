Derthona-Milano: scatta la vendita dei biglietti

Prestigioso appuntamento per la Bertram Derthona alla ripresa del campionato dopo la sosta per la finestra delle nazionali. Una data da segnare in calendario quella di domenica 6 marzo : alle 20.45 la squadra allenata da coach Ramondino sfiderà l’AX Armani Exchange Milano al PalaEnergica Paolo Ferraris, nel remake della finale di Coppa Italia andata in scena domenica 20 febbraio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

Per agevolare i tifosi in questo appuntamento così atteso, la società comunica che è già scattata la vendita dei biglietti, acquistabili in sede nei seguenti orari di questa settimana: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 fino a venerdì 25 febbraio. La prossima settimana la sede di Via San Marziano 4 sarà aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. I tifosi potranno acquistare i tagliandi anche sabato 5 marzo dalle 9.30 alle 12.30.

Di seguito i prezzi dei vari settori del PalaEnergica Paolo Ferraris:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre € 55,00 € 40,00 Tribune € 35,00 € 25,00 Curva Sud € 20,00 € 15,00 Curva Nord Derthona € 10,00 € 8,00

Le riduzioni sul prezzo intero dei biglietti vengono applicate agli Under 18 e agli Over 65. I tifosi, oltre che recandosi presso la sede di Via San Marziano 4, potranno acquistare il proprio tagliando anche recandosi sul sito di Vivaticket o in uno dei punti vendita presenti sul territorio. I più vicini si trovano a Casale Monferrato (Sassone Viaggi by Stat) e quattro punti vendita nel territorio di Alessandria (L’Oblò, sito a Spinetta Marengo, Tabaccheria Bar Nervi, Tabaccheria Malagrino e Tabaccheria Rovereto).

Come di consueto, la società mette a disposizione il trasporto gratuito per tutti coloro che volessero raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. Le adesioni per il pullman sono aperte anche ai ragazzi e alle famiglie dei settori giovanili di Bertram Derthona, Autosped Castelnuovo e Olympia Voghera. La partenza è fissata alle ore 18.45 di domenica 6 marzo dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Per prenotare il proprio posto, è possibile mandare una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la società telefonando al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.