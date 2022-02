Under 15, collaborazione tra LaPolismile e Twin Towns Langhe Roero

Una gradita novità per il mondo della pallacanestro targata Polismile. In vista della seconda fase del campionato Under 15, a cui la società biancorossa parteciperà dopo aver concluso la prima in testa, coach Maurizio Salvemini potrà contare su un’importante collaborazione tra Lapolismile e le Twin Towns di Langhe Roero Basketball. Saranno quattro, infatti, le atlete a vestire in prestito la maglia biancorossa: Ludovica Bogliatto (2008), Sveva Occelli (2007), Matilde Talarico (2008) e Vittoria Rivetto (2008).