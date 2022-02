Derthona: una t-shirt per celebrare il percorso in Coppa Italia

Un grande percorso nella Frecciarossa Final Eight 2022, terminato con la sconfitta in finale contro l’AX Armani Exchange Milano. La Bertram Derthona, alla sua prima partecipazione alla Coppa Italia, è stata brillante protagonista e ha ricevuto il grande affetto dei tifosi, accorsi in numero importante nella tre giorni di gare che ha visto coinvolta la formazione allenata da coach Ramondino.