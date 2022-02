Cuneo Volley, vittoria netta in trasferta contro Motta

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo torna alla vittoria e lo fa con la forza della squadra, del gruppo. Il recupero infrasettimanale a Caorle vale tre punti che pesano il 3° posto in classifica per Botto e compagni. Una partita difficile contro una squadra come Motta di Livenza che in casa ha sempre fatto la voce grossa, fin da subito approcciata e gestita in maniera eccelsa dai biancoblù. Ottima performance di Luca Filippi che ha messo in campo, insieme ai compagni, il duro lavoro svolto in palestra nell’ultima settimana. Il prossimo appuntamento è già per domenica 27 febbraio con un’altra trasferta, questa volta a Cisano Bergamasco, ospiti dell’ Agnelli Tipiesse Bergamo .

Lo starting six di Cuneo: Filippi palleggio, Wagner opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Preti schiacciatori; Bisotto (L). Coach Lorizio schiera: Alberini palleggio, Gamba opposto, Luisetto e Biglino al centro, Loglisci e Cattaneo schiacciatori; Battista (L).

Inizio biancoverde con 4 punti di Loglisci (4-2), poi Botto e compagni recuperano e sorpassano. Primo videocheck sull’attacco di Cattaneo che a causa di un problema tecnico viene confermato valido con tocco a muro di Cuneo, come deciso dalla coppia arbitrale e il parziale va a 6-7. Ci pensa Codarin a recuperare palla con un primo tempo netto e si aggiudica il turno dai nove metri. Allungano i biancoblù con un lavoro corale e sull’7-11 coach Lorizio chiama il time out. L’ace di Sighinolfi vale il 9-14 per Cuneo, poi è ancora Loglisci a trovare il cambio palla per i padroni di casa. Bene la ricezione sulla battuta forzata di Gamba, tiene Filippi che alza per Preti, Motta regala il rigore che Preti non spreca (10-15). I biancoverdi rosicchiano qualche punto, ma Cuneo non demorde e si riporta a +5 (15-20). Qualche errore di troppo per entrambe le squadre. Ottima l’intesa tra Filippi e Sighinolfi, poi l’invasione di Biglino ed è 17-21. Ancora una volta è Loglisci a riprendere palla, ma subito dopo è Preti a trovare il punto in diagonale stretta (18-22). Sempre lo schiacciatore biancoblù trova la risoluzione nell’azione successiva con un pallonetto che sul 18-23 vede la panchina veneta chiamare il time out. Out Loglisci vale il primo set ball, ma è lo stesso schiacciatore biancoverde ad annullarlo, questa volta vincente in attacco. Chiude il set la parallela di Preti 19-25.

Si torna in campo e Cuneo si porta a +2 (1-3) con un perentorio Codarin al centro. Scambio lungo, poi è Motta a spuntarla con la parallela di Loglisci. Parità al PalaMare (5-5), Biglino alla battuta, riceve Preti che non contiene, ma Filippi si allunga e attacca trovando il 6° punto peri i baincoblù. Un continuo punto a punto tra le due compagini in questo secondo set. Botta e risposta tra i due opposti, Wagner e Gamba (9-9). Mini break per i biancoblù 11-13 con Filippi al servizio, bene Bisotto in difesa e Botto in attacco. Gamba gioca un controtempo che vale il 14 pari. Time out per coach Lorizio sul 14-16. Entra Acuti al servizio per Luisetto e trova l’ace del 15-16. Coach Serniotti chiama anche il time out sul 17-16. Errori di troppo da entrambe le parti del campo (20-22). Il mani out di capitan Botto vale il 23° punto. Entra Lilli per Preti a rinforzare la difesa. Filippi al servizio e poi il muro di Botto su Gamba è set ball per Cuneo. Lo annulla Acuti. Poi è goal la battuta di Alberini ed è 21-25 al PalaMare.

Parte subito con una richiesta del videocheck da parte di coach Lorizio il terzo set sul servizio in/out di Cattaneo, che viene ravvisato fuori ed è 1 pari a Caorle. Ottima la parallela dell’opposto brasiliano del 5 pari che manda Filippi dai nove metri. Azione lunga, ma il muro biancoverde chiude la strada a Botto, ma subito dopo è lo stesso capitano a trovare la diagonale stretta vincente del 6 pari. Tuttavia termina in rete il servizio di Botto, ma Preti trova ancora la parità e manda Sighinolfi al servizio. Il muro di Codarin su Loglisci vale il +2 per i biancoblù (7-9); al servizio ancora Sighinolfi. Ancora una volta a sorreggere e mantenere in gioco Motta è Loglisci. Altro break, questa volta con Codarin alla battuta, poi il primo tempo di Sighinolfi vale l’11-15 e dai nove metri il regista cuneese. Capitan Botto sfonda il muro di Acuti, poi forza troppo al servizio ed è 14-17. Sul diciottesimo punto per i biancoblù è proprio il centrale cuneese col numero 18 ad andare alla battuta. Motta recupera a muro con capitan Biglino su Wagner. Ancora Acuti al servizio, entrato in corso d’opera. Poi è Preti a fermare a muro Gamba (17-19). E’ capitan Botto a trovare il match ball (19-24). Entra Lilli per Preti. Codarin dai nove metri, riceve Battista, infine è out l’attacco di Wagner dalla seconda linea (20-24). Entra Luisetto per Biglino alla battuta. Cattaneo mani out ed è time out per Cuneo (21-24). Chiude il match Sighinolfi che vede i biancoblù portare a casa il punteggio pieno (0-3/21-25).

MVP di serata, sebbene non sia stato eletto al PalaMare di Caorle, all’unanimità è sicuramente il regista cuneese, Luca Filippi.

Al termine della partita Coach Serniotti: «Una vittoria meritata e una partita iniziata bene. Soprattutto sono molto contento per Filippi che questa sera ha guidato la squadra molto bene sia come scelte che come precisione. Dietro a lui abbiamo fatto tutto abbastanza bene, loro sono una squadra che batte bene e quindi non bisogna lasciarli andare in serie e ci siamo riusciti. Una vittoria di squadra».