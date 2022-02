Il Derthona al fianco dei più giovani

Una nuova iniziativa sociale realizzata dal Derthona Basket con la comunità tortonese, in collaborazione con il Distretto di Novi Ligure-Tortona dell’ASL AL. L’avvio dell’iter vaccinale da parte dei bambini della città è stato accolto con interesse dalla società, che ha deciso di scendere in campo per “premiare” i più giovani, che con coraggio e determinazione, hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid-19. Per fare ciò, il Derthona ha realizzato uno speciale attestato di coraggio che viene consegnato ai bambini che lo possono personalizzare inserendo il loro nome e conservarlo come ricordo.