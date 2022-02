Granda College Cuneo, il recap della settimana

BASKET NICHIELINO – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO: 61-62 (13-19; 22-32; 38-54)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Comino, Rosso, Grosso, Isaia, Dalmasso, Manfredi, Massa, Ramondetti, Basso, Comotti, Orsi, Giordano.

Sfida di grande importanza con 2 punti in palio veramente pesanti per le due squadre; Nichelino deve provare a ribaltare il -8 dell'andata mentre Cuneo vuole provare a riscattarsi dopo la sconfitta a Carmagnola; in palio c'è il terzo posto in classifica che vale a dire Playoff.

La squadra di casa parte subito con la classica zona molto chiusa, ma Cuneo mette a segno 5 triple nel solo primo periodo che si chiude 13 a 19 per la giovane squadra ospite.

Nel secondo quarto la musica non cambia, Cuneo difende bene sul nemico pubblico numero uno: Davide Parente, giocatore di grande esperienza in campionati di altissimo livello. All'intervallo Cuneo è avanti 22-32.

Nella ripresa la zona di Nichelino si alza molto e Cuneo alterna buone giocate nel pitturato a triple coi piedi per terra (saranno ben 13 i canestri da 3 segnati a fine partita per la squadra di coach Lelli).

Nichelino segna di più rispetto al primo tempo ma il vantaggio della squadra ospite aumento fino a toccare il +16 di fine terzo quarto (38-54).

Nell'ultimo periodo Cuneo è molto meno lucida, prende tiri affrettati e sbaglia passaggi troppo rischiosi, Parente sale in cattedra con triple da 10 metri e Nichelino si rifá sotto nel punteggio con anche una bomba da metà campo sulla sirena che chiude la partita sul 61-62.

«Un grande applauso a Nichelino ma soprattutto ai nostri giovani atleti. Questa era la prima apparizione in serie D per la nostra società con un gruppo composto interamente da 2003-04-05 ed un solo senior (uno dei nostri coach Josè Grosso) il cui obiettivo di inizio anno era far crescere i giovani e puntare alla salvezza. Ora siamo in ballo per i playoffs e giocheremo a testa alta contro le migliori squadre del Piemonte per questa categoria!», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

Un applauso va allo staff, al capo allenatore Richard Lelli, al vice-allenatore Simone Maccario e al dirigente accompagnatore Davide Orsi per il gran lavoro fatto fino ad ora, ma soprattutto complimenti alla Società che ha messo in piedi un progetto in cui viene data grande importanza ai giovani.

Serie D Maschile - 20/02/2022

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – BEA LEOPARDI CHIERI: 86-69 (16-17; 41-31; 68-49)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Comino, Rosso, Grosso, Isaia, Manfredi, Massa, Ramondetti, Basso, Cani, Orsi, Rinaudo, Pavan.

Ultima gara del girone di qualificazione per i nostri giovani atleti della serie D tra le mura amiche contro Bea Chieri.

Cuneo, vuole dimostrare al folto pubblico presente che ci tiene a presentarsi ai playoff con la giusta concentrazione e la giusta mentalità. Granda College parte fortissimo e dopo pochi minuti è già in vantaggio di 8 punti ma qualche lacuna difensiva permette a Chieri di rimanere a contatto col punteggio, arrivando a chiudere il primo periodo a +1 (16-17).

La squadra di coach Lelli è sempre in controllo e grazie ad un ottimo secondo quarto dal punto di vista difensivo riesce nel secondo e decisivo allungo della partita: con un parziale di 25 a 14 si porta sul punteggio di 41 a 31 alla sirena di metà partita.

La squadra è concentrata e anche nel terzo quarto, grazie a difese attente e rapidi contropiedi rende ancora più ampio il divario (68-49).

Nell'ultimo quarto si gestisce la partita e si gioca con meno attenzione ma la vittoria arriva senza troppi patemi, siglando l'86 a 69 finale.

«Lo staff è molto contento delle percentuali al tiro (anche oggi 11 triple di squadra) e soprattutto dei 4 uomini in doppia cifra; questa vittoria porta la nostra giovane squadra a quota 16 punti (a pari con Gators Savigliano ma scontro diretto a sfavore) e quindi terzo al posto finale in classifica. Ora inizieranno i playoff, per noi sarà tutta esperienza!» queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

Gara incolore per l'Under 13 Silver

Campionato Under 13 Silver – 19/02/2022

GRANDA COLLEGE CUNEO – GATORS 2010: 39-43 (2-6; 13-11; 30-21)

GRANDA COLLEGE: Dutto, Casale, Mandrile, Ongaro, Giraudo, Geron, Aguilucho, Vigna, Benedetto, Secondo.

L'Under 13 Silver viene sconfitta da Gators dopo una gara sottotono.

Fin dal primo quarto si vedono poca attenzione nei passaggi e fretta nelle scelte offensive che permettono agli ospiti di prendere un buon vantaggio.

Nel secondo periodo Cuneo ingrana e va avanti nel punteggio (13-11 all'intervallo) ma il punteggio è bassissimo a causa di tanti errori da parte di entrambe le squadre.

Nella ripresa Cuneo sembra molto più concentrata ed infatti allunga fino a +9 (30-21 al 30').

Nell'ultimo periodo cala il buio più totale, la difesa fa acqua da tutte le parti e i Gators (tutti 2010) vincono meritatamente la sfida con un bel parziale di 9 a 22.

Da segnalare il buon coinvolgimento dei 2010 cuneesi in questo campionato di età superiore.

Vittoria per l'Under 14 Gold

Campionato Under 14 Gold – 20/02/2022



GRANDA COLLEGE CUNEO – ABA SALUZZO: 61-36 (24-6; 41-22; 53-30)

GRANDA COLLEGE: Giordano, Di Meo, Grosso, Vergnaghi, Solare, Mattio, Condur, Peano, Bernardi, Olomo, Ramonda.

Ultima partita della prima fase per i 2008 Gold di coach Lelli che, tra le mura amiche, incontrano ABA Saluzzo priva di Diverti, il giocatore più importante.

Cuneo parte fortissimo segnando ben 24 punti e concedendone solo 6.

Questo vantaggio iniziale permette ampie rotazioni alla squadra di casa per fare sì che tutti i giocatori convocati facciano le proprie esperienze in campo.

A metà partita il tabellone segnala 41-22; nella ripresa Cuneo parte con un quintetto altissimo che permette di allungare ancora di più nel punteggio fino al +25 finale (61-36).

«Ottimo l'apporto dei tre 2009 convocati. Ora si aspetta il calendario della seconda fase!», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

Bella vittoria per l'Under 14 Femminile

Campionato Under 14 Femminile – 19/02/2022

GRANDA COLLEGE CUNEO – ERBE PORTE PALLACANESTRO PANCALIERI: 47-36 (9-10; 19-18; 38-30)

GRANDA COLLEGE: Derguti, Nikaj G., Nikaj M. 19, Combale 8, Giordano 7, Fikaj, Ravera, Bramardi 3, Scossa 8, Lanouar, Ferrero 2.

L'Under 14 Femminile ottiene un'importante vittoria contro la terza della classe, Pancalieri.

Cuneo si presenta ai nastri di partenza con tre titolari infortunate, ma, nonostante questo prova a mettere la gara sul piano della forte difesa e della intensità. Nel primo quarto però è Pancalieri a concludere la frazione con un punto di vantaggio.

Nel secondo periodo le squadre continuano a giocare alla pari, ma stavolta è Cuneo ad avere qualcosina in più portandosi lei sul +1.

Nella terza frazione Cuneo alza decisamente il ritmo; oltre a buone difese anche l'attacco, guidato da Melissa Nikaj, diventa più produttivo, chiudendo il periodo sul +8.

Nell'ultimo quarto Cuneo gestisce ottimamente la gara chiudendo sul +11 finale.

«Molto brave le ragazze a interpretare la gara con la giusta consapevolezza. Tutte hanno dato un grandissimo apporto alla partita. Molto brave le 3 2010 e una 2009 a dare un contributo difensivo fondamentale; Combale (2010) ha realizzato inoltre 8 importantissimi punti», queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara.

Torna alla vittoria l'Under 13 Femminile

Campionato Under 13 Femminile – 20/02/2022

GRANDA COLLEGE CUNEO – TOWERS BORSI CEVA: 67-3 (20-0; 35-2; 56-3)

GRANDA COLLEGE: Derguti 8, Rosato 4, Nikaj 7, Putortì 2, Licata 2, Genocchio 1, Civera 19, Chiaramello 8, Bedino 6, Marchisio 10