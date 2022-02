B1-F: Volley Parella a Trecate per sfatare il tabù trasferta

La vittoria in rimonta di sabato scorso contro Volpiano ha dato nuovo entusiasmo al Volley Parella Torino che, reduce dal lungo stop causato dal Covid e dal prevedibile ko contro la capolista Palau al rientro in campo, ha avuto modo così di rilanciarsi nella classifica e nel morale.

Sabato sera le ragazze di coach Barisciani affronteranno Igor Volley Trecate, la giovanissima seconda squadra di Novara che lotta nelle zone calde della classifica per evitare la retrocessione. Oggi le novaresi vantano due punti di margine su Acqui e Settimo Milanese ma hanno anche già giocato due partite in più rispetto alle termali. All'andata decisivo fu il servizio per le parelline che si imposero 3-0 grazie alla bellezza di 25 ace. Le torinesi saranno però chiamate questa volta a ripetersi in trasferta, dove fino a questo momento hanno raccolto poco: solamente tre punti in cinque partite con un solo successo, al tie-break, contro Novate.

«Novara è una squadra che non ha e non dà punti di riferimento - spiega coach Barisciani - Dobbiamo essere brave a mutare in base alla situazione che ci troveremo davanti. Arriviamo da una buona gara di carattere e dobbiamo usarla come slancio per questa trasferta, sperando di migliorare il nostro ruolino lontano dalla Manzoni».

«Arriviamo da una bella vittoria che ci ha dato l’entusiasmo per lavorare ancora meglio questa settimana - le parole di Annalisa Mirabelli - Quella di sabato sarà una prova importante per continuare sulla giusta strada».