Autosped: coach Zara lascia!

Francesca Zara non è più l’head coach dell’Autosped Bc Castelnuovo Scrivia; la società castelnovese ha infatti accettato le dimissioni presentate dall’allenatrice al termine della gara di ieri sera. Il Bcc ringrazia di cuore Francesca per la grandissima passione e competenza con cui ha lavorato per il nostro progetto e per gli ottimi risultati ottenuti, tra cui le due qualificazioni consecutive alle final eight di Coppa, traguardo mai raggiunto in precedenza dal sodalizio biancorosso. A Francesca vanno i nostri migliori auguri per un futuro professionale e personale pieno di soddisfazioni.