Basket Novara vuole rialzarsi in casa

Al PalaBellini i novaresi troveranno una squadra difficile da affrontare, che già nel match di andata, conclusosi 71-51, aveva dimostrato la propria forza. Novara arriva al match di sabato dopo la sconfitta sul campo di Torino, sponda 5 Pari. I ragazzi allenati da coach Delconte, che nelle ultime uscite di campionato hanno fatto i conti con qualche assenza pesante, devono innanzitutto ritrovare serenità e concentrazione. Proprio i cali di attenzione sono l’aspetto su cui Novara dovrà lavorare maggiormente, poiché questi hanno compromesso gli ultimi match disputati. Mantenere la concentrazione per tutti i quaranta minuti di gioco, e non perdere lucidità al primo segno di difficoltà, sarebbe senza dubbio già un passo in avanti per la MG Consulting.

Il Basket Club Novara ospiterà una squadra che sta disputando un campionato di buon livello. San Mauro ha fino ad ora conquistato sette vittorie in dodici match giocati, l’ultima delle quali proprio nell’ultimo turno di campionato. I ragazzi allenati da coach Enrico Iannetti producono in media 66 punti a partita e ne subiscono poco meno di 63. Da sottolineare la capacità degli ospiti di distribuire in maniera equa i punti tra i vari componenti del roster, una caratteristica che rende ancor più ostico il match che Novara si prepara ad affrontare. Il match si disputerà presso la palestra dell’istituto “Bellini”, con ingresso da via Crimea 12. La palla a due è fissata alle ore 21. Arbitri dell’incontro saranno Elia Rigon (Bellinzago Novarese) e Davide Einaudi (Torino).

La presenza del pubblico è ammessa fino al raggiungimento della capienza massima prevista dalle normative sanitarie in vigore (60%). Per accedere sarà obbligatorio possedere il Green Pass rafforzato. Dovrà inoltre essere indossata la mascherina, modello FFP2. La gara sarà anche trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Basket Club Novara.

Queste le altre partite della giornata di campionato:

Barberi Valsesia Basket– Lettera 22 Ivrea

Pallacanestro Grugliasco – Polisportiva Reba

Basket Club Vercelli Rices – Ciglianese Pallacanestro Chivasso

