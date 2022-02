Curling: le piste del PalaTazzoli sono operative!

Le piste da curling del PalaTazzoli di Torino , nel pieno rispetto della cronotabella stilata negli scorsi mesi, sono tornate operative. L’apertura, programmata in sinergia con gli uffici competenti, segue i lavori di manutenzione tenuti nello scorso novembre, con la costruzione di una vasca per lo scarico della neve e lo spostamento del sistema d’allarme dal tetto della struttura al piano pista.

Le prove eseguite sulle piste hanno dato esito positivo, quindi negli scorsi giorni si è provveduto ad accendere i compressori e a preparare il ghiaccio. Per assicurare agli appassionati di sempre e a chi scoperto la disciplina soltanto nelle ultime settimane, grazie alle straordinarie imprese degli azzurri alle Olimpiadi di Pechino 2022, un sito di riferimento per coltivare la passione per il curling e far crescere ulteriormente il movimento. «Questo traguardo segue mesi e mesi di incessante lavoro per risolvere le problematiche che erano sorte riguardo l’impianto – le parole di Renato Viglianisi, presidente del Comitato Regionale Piemonte della Fisg –: ringrazio gli uffici dell’assessorato allo Sport della Città di Torino per gli sforzi profusi con costanza ed efficienza».