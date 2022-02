Chieri ’76 prepara il derby a Cuneo

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 inizia la sua volata verso la conclusione della regular season (otto partite in poco più di un mese, di cui sei in trasferta) con il match dell’ottava giornata del girone di ritorno. La partita, in programma domenica 27 febbraio ( ore 19.30 ), porta le biancoblù al Palazzetto dello Sport di Cuneo per il derby con la Bosca S. Bernardo Cuneo . Come già nel girone d’andata, anche questa volta la partita verrà trasmessa in diretta da Sky Sport Arena.

Separate in classifica da 4 punti (Chieri 29, Cuneo 25), le due squadre occupano al momento la sesta e la settima posizione. Negli ultimi tre incontri disputati, sia le ragazze di Bregoli sia quelle di Pistola hanno totalizzato una vittoria e due sconfitte. I precedenti fra le due società sono dodici, con un bilancio in perfetta parità di sei successi a testa. All’andata al PalaFenera si è imposta Chieri 3-2. L’unica ex è Francesca Bosio.

A presentare la sfida e fare il punto della situazione è la centrale Alessia Mazzaro.

Alessia, Chieri chiude domenica un filotto di tre partite in otto giorni. Cosa ha lasciato la sconfitta di mercoledì contro Monza?

«Con Monza non è andata come ci aspettavamo. D’accordo, eravamo un po’ stanche fisicamente, avendo fatto pochi giorni prima una gara molto lunga e combattuta con Scandicci eravamo leggermente sottotono, ma giocando pure in casa nostra volevamo esprimere una pallavolo migliore, un po’ più costante, e magari strappare qualche punto. Purtroppo non ci siamo riusciti. Comunque abbiamo sgomberato subito la testa dai pensieri e da quel che è stata la partita con Monza, focalizzandoci immediatamente su Cuneo».

Parliamo allora del derby di domenica.

«Una partita molto importante, per la classifica ma anche per noi stesse, per il nostro gioco. Arriviamo da un periodo dove magari la costanza e l’atteggiamento ci sono un po’ mancati. Andremo a Cuneo con l’atteggiamento e la grinta giusta, e faremo del nostro meglio. Il resto, si vedrà. Dovremo sicuramente fare un buon lavoro in battuta, e lavorare con ordine col muro-difesa. Abbiamo visto contro Scandicci che se il nostro sistema di muro-difesa funziona bene, riusciamo a essere veramente una squadra insidiosa».

Ormai manca un mese alla fine della regular season. Ti senti di fare un bilancio, fin qui, di questa tua terza stagione in biancoblù?

«Sono molto contenta di me e delle mie compagne. Personalmente, anche se sono al terzo anno a Chieri non mi sento assolutamente ferma nella mia fase di crescita, continuo a imparare e migliorare. Perché è questo il mio obiettivo: non cerco qualcosa in particolare, ma poter continuare a crescere sotto ogni fondamentale, essere sempre più anche un punto di riferimento per la squadra, un valore aggiunto che posso dare a me stessa come atleta non solo sotto l’aspetto tecnico ma anche di atteggiamento. A Chieri mi viene data la possibilità di farlo, e sono nelle condizioni migliori, insieme all’allenatore, allo staff e alle mie compagne».