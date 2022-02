B1-F: Agil Igor Volley affronta Volley Parella in casa

Ritornano fra le mura amiche le Igorine di Matteo Ingratta. In occasione della 18esima giornata di campionato domani, sabato 26 febbraio , la B1 alle 17 al PalaAgil ospita Parella Torino con l’obiettivo sempre fisso di dare in campo il 100%.

«Domani affrontiamo una squadra costruita con atlete di esperienza e che all’andata ha avuto ragione proprio per i meriti espressi sul campo, - dice l’allenatrice Valeria Alberti – la loro principale arma contro di noi era stata la battuta che ci aveva messo letteralmente in difficoltà senza permetterci di esprimerci al meglio. Saremo fra le nostre mura e cercheremo di aggredirle mettendo in campo tutta l’esperienza che ci stiamo costruendo partita dopo partita».

Il tecnico sottolinea un aspetto importante: «Mettere da parte punti è fondamentale, ma non dobbiamo dimenticarci l’altro nostro grande obiettivo, che è la crescita di un gruppo giovanile che passa dalla B1 per poi riflettere il gioco nel campionato giovanile di riferimento. Domani faremo di tutto per esprimere al meglio il nostro gioco».