Oleggio Junior Basket: al via il primo campionato uffuciale degli Squali di baskin!

La squadra di Marco Rocco esordisce alle 14.30 in casa, al palazzetto di Oleggio, contro Baskin Ciuff Borgomanero. In tutto tre le partite della prima fase; gli Squali, inseriti nel girone C affronteranno poi Concentrici-Novara in trasferta il 15 marzo alle 20.30 e giocheranno di nuovo in casa contro Polisportiva Cpm Cerano il 26 marzo alle 14.30.

La pandemia ha un po’ rallentato i “lavori” sul parquet, ma non ha mai fatto venire meno la voglia agli Squali che non vedevano l’ora di potersi allenare di nuovo, giocare insieme e divertirsi. «Siamo molto felici di questo esordio, aggiungiamo un tassello in piu? alla nostra storia, – commenta il presidente Junior Massimiliano Bonini – c’e? tanto entusiasmo e invitiamo chiunque abbia piacere a farlo a venire a fare il tifo. Soprattutto c’e? posto per chiunque voglia provare a giocare, e? davvero uno sport bellissimo».