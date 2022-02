Fulgor Basket, pronta al derby con Oleggio

Domani sarà nuovamente in campo la Fulgor di coach Flavio Fioretti, ennesima trasferta di un avvio di 2022 che ci ha visti protagonisti di un calendario non semplice, in cui spesso abbiamo dovuto lottare lontano dai nostri tifosi. Sabato, alle 21, al Pala Vanzeghello ci troveremo di fronte Oleggio , reduce dalla vittoria casalinga con Legnano di una settimana fa.

Coach Fioretti, a poche ore dal match, analizza così la sfida: «Dobbiamo continuare la nostra crescita iniziata tre settimane fa quasi da zero. Abbiamo avuto buone conferme con le ultime uscite, a partire dalla difesa. Dobbiamo ricercare una maggiore fluidità offensiva e giocare sulle nostre certezze, anche se in questo momento della stagione ogni partita è una battaglia. Ogni squadra ha un motivo personale per cui lottare, ribadisco, che sia un posto ai playoff, oppure uno per la salvezza». Poi parlando degli avversari sottolinea: «Oleggio è una squadra atipica, dotata di esterni con tanti punti nelle mani e con due lunghi in grado di aprire il campo. Al di là del loro valore è importante che giochiamo con fluidità e ricercano le caratteristiche individuali di ognuno per metterci nelle condizioni di esprimerle».

Ricordiamo l’appuntamento: per tutti i tifosi che ci seguiranno, alle ore 21 al Pala Vanzaghello. Per chiunque volesse guardare la partita da casa potrà farlo su LNP Pass.