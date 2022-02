BEA Chieri, il recap della settimana

Lo scorso fine settimana, l'Under 13 Gold ha conquistato l'accesso alla seconda fase TOP, grazie alla vittoria contro la capolista Abet Basket Bra, la terza consecutiva. La gara è equilibrata, risolta solo nel concitatissimo finale (49-47).

Tanti colpi di scena anche per l'Under 15 Eccellenza, all'esordio nella seconda fase TOP al PalaCascinaCapello. I Leopardi lottano ad armi pari contro Virtus Verbania fino all'ultima sirena, quando gli ospiti, più lucidi, chiudono sul 70-77. L'Under 14 Gold scende in campo tre volte in sette giorni e vince contro Derthona Basket; contro JB Monferrato e la capolista Cus Torino paga il conto di assenze, rotazioni corte e stanchezza.

L'Under 19 Silver resta salda al secondo posto in classifica generale, ma cede contro Sisport e Cus Torino. L'Under 17 Gold si arrende in trasferta a Saviglianese Gators. Una vittoria (contro Bussoleno) e una sconfitta (contro Val Pellicans) per i Ragazzi CSI, al rientro in campo dalla pausa invernale. UNDER 13 GOLD BEA CHIERI – ABET BASKET BRA 49-47

Parziali: 14-8, 24-16, 33-36

BEA CHIERI: Milani 12, Spennato 4, Tarantino 6, Vacca 4, Fatai, Destefanis, Ricci 7, Faedda 4, Mastrocola, Sidari 10, Calò 2. All. Ratto, Ass. Picchialepri.

BRA: Cagliero 4, Doglia, Arcani, Cogno 18, Aragona 4, Vivaldi 9, Rosati, Muscariello 2, Pessina, Bravi 4, Bruno 6, Patria. All. Gatto. UNDER 15 ECCELLENZA BEA CHIERI – VIRTUS VERBANIA 70-77

Parziali: 19-19, 39-44, 49-55

BEA CHIERI: Ahia, Marrese 2, Viggiano 5, Quagliotto 33, Bechis 12, Ricci, Pianfetti, Minetti 5, Trunfio, Fogliato 13, Gangitano, Mout. All. Allisiardi, Ass. Ratto, Prep. Turetta, Acc. Bechis.

VERBANIA: Giglio, Falcicchio 8, D’Andrea 5, Lanza 2, Vernoli 8, Parola, Muslukcu 15, Lietta 7, Covolo 25, Garofalo 7. All. Montani, Acc. D’Andrea.

UNDER 14 GOLD BEA CHIERI SSDRL – NOVI PIU’ JB MONFERRATO 51-78

Parziali: 17-30, 26-47, 32-61.

BEA CHIERI: Milani 2, Mellina 19, Massari, Giangualano 5, Rodinò, Sandri, Borsatti 2, Molinari 2, Nurra 3, Zanzon 4, Greco, Mout 14. All. Allisiardi, Ass. Ghigo.

JB MONFERRATO: Lionti 10, Quaroni 10, Agostini 8, Costamagna 6, Flueras 20, Accornero 4, Mira Perez 2, D’Ermilio 2, Buscaldi 4, Demezzi 7, Leonini, Mossi 3. All. Costamagna, Ass. Scienza, Ferrero, Acc. Accornero. BEA CHIERI – DERTHONA BASKET 82-72

Parziali: 21-16, 40-34, 63-54

BEA CHIERI: Mellina 24 Milani, Massari, Giangualano 9, Rodinó 4, Sandri, Borsatti, Molinari 6, Nurra 14, Zanzon 11, Greco, Mout 14. All. Allisiardi, Ass. Ghigo.

DERTHONA: Bonaldi, Censurini 7, Grassi 6, Maruffo 2, Moroni 1, Speretta 19, Zanelli, Bocchio 9, Cazzola 2, Bassi 4, Bellinaso 20, Devecchi 2. All. Della Godenza, Acc. Manassero.