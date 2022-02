JBM domenica attende Trapani

Dopo due trasferte consecutive torna a giocare in casa la Novipiù JB Monferrato che domenica, palla a due alle ore 17, riceverà al PalaEnergica Paolo Ferraris la 2B Control Trapani di coach Daniele Parente.



GLI AVVERSARI

La squadra granata arriva a questa sfida con un record di 8 vittorie e 10 sconfitte, ma arriva dalla vittoria in rimonta contro la Bakery Piacenza. Nel girone di andata fu la JBM ad imporsi con il punteggio di 84-67.

Squadra in emergenza quella trapanese, che si presenta in Monferrato con l’importante assenza di Elijah Childs (15.0 punti di media a partita). Il miglior realizzatore resta sempre però Sekou Wiggs (17.4 punti). Tra le fila dei granata milita anche l’ex JBM Simone Tomasini, che viaggia a 7.8 punti di media.

Roster completo

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «La partita con Trapani è una tappa importante del nostro percorso: veniamo da due sconfitte consecutive e vogliamo rifarci sul nostro campo. Trapani è una squadra che, come noi, sta vivendo un momento di difficoltà a causa degli infortuni, ma non è una squadra che molla, com’è testimoniato dalla vittoria della settimana scorsa contro Piacenza. Sarà una partita di puro agonismo: la posta in palio è alta per entrambe le squadre e noi dovremo farci trovare pronti».

Gianmarco Leggio (Ala JB Monferrato): «Stiamo attraversando un momento difficile e ne siamo tutti consapevoli, ma sappiamo anche che giocando di squadra possiamo uscirne. Con Trapani sarà sicuramente una partita difficile, in cui dovremo avere grande prontezza mentale, in modo da adattarci il più velocemente possibile alle situazioni che si presenteranno in campo».

INFO UTILI

Si gioca domenica 27 febbraio, con palla a due alle ore 17.00, agli ordini dei signori Daniele Foti, Nicola Beneduce e Chiara Maschietto.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram (@jbmonferrato) e Twitter di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.