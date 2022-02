Mondiali canottaggio indoor 2022: secondo posto per Rolle

Il giovane Simone Alberto Rolle (nato a Torino il 9-6-2001) della Società Canottieri Caprera di Torino si è classificato al secondo posto ai Mondiali di Canottaggio Indoor 2022 , categoria Pesi leggeri Under 23.

Unico italiano della categoria alle finali di World Rowing Indoor che si sono svolti il 25 febbraio 2022 ha conquistato contestualmente anche il record italiano sulla distanza di 500 metri con 1:23.8 per la categoria pesi leggeri 19-29 anni.

Le gare, inizialmente previste in Germania a Monaco, sono state convertite a causa del Covid-19 in modalità virtuale a distanza e trasmesse sul canale youtube World Rowing.

La finale, che ha visto protagonista Simone Alberto Rolle, si è svolta presso la sede della Società Canottieri Caprera di Torino, in diretta mondiale.

L’atleta – già medaglia d’oro 2020 ai Campionati Italiani (Varese) 8 Pesi Leggeri M e medaglia di bronzo 2021 ai Campionati italiani (Gavirate) 4 senza Pesi Leggeri M – deteneva già il record italiano indoor 2021 categoria 1 minuto Pesi Leggeri 19-29 M.

Simone Alberto Rolle si dedica al canottaggio dal 2014 e dal 2017 fa parte della squadra agonistica della Società Canottieri Caprera di Torino, uno dei circoli remieri più antichi d'Italia, nato nel 1883 e presente alla fondazione della Federazione Italiana Canottaggio (allora Rowing Club Italiano), nonché insignito nel 1970 della Medaglia d'Argento C.O.N.I. al Merito Sportivo e nel 1993 di quella d'Oro.

Allenatore della squadra agonistica è l’olimpionico Giorgio Tuccinardi.

Simone Alberto Rolle attualmente frequenta il secondo anno del Corso triennale in Economia e Gestione dei beni Culturali e dello Spettacolo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai Mondiali di Canottaggio indoor anche un altro atleta della Società Caprera: Alberto Quagliato che si è classificato al primo posto per la categoria PR2 (pararowing) 2000 mt.