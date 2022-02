Un nuovo canale per seguire sempre più da vicino le gesta della Bertram Derthona : nasce oggi Derthona TV , che racconterà la crescita sportiva e organizzativa della società impegnata nel primo campionato di Serie A della sua storia. Il canale YouTube dei Leoni diventerà quindi una vera e propria tv, fruibile da smartphone, tablet e pc, ricca di contenuti settimanali e di approfondimenti e curiosità per entrare sempre di più in contatto con il mondo bianconero.

Un logo nuovo per un progetto innovativo che racconterà il dietro le quinte della squadra allenata da coach Ramondino, dalle conferenze stampa pre partita alle trasferte di campionato, per arrivare alle conferenze stampa post gara e a tutte le iniziative che coinvolgeranno i giocatori nel corso della settimana. Oltre alla parte sportiva, i tifosi del Derthona e gli appassionati di pallacanestro potranno conoscere l’avanzamento dei lavori della Cittadella e del Palazzetto dello sport in costruzione attraverso le parole e il racconto dei protagonisti e degli addetti ai lavori che quotidianamente seguono lo sviluppo del progetto.

Non mancherà uno spazio dedicato alle iniziative sociali e di promozione del territorio che la società sta coltivando negli ultimi anni e anche al basket femminile di Autosped Castelnuovo Scrivia, formazione militante nel Girone Nord del campionato di A2 Femminile che da tempo affianca la Bertram Derthona nella realizzazione di iniziative congiunte volte alla crescita della pallacanestro a livello locale e nazionale.

Si parte da Tortona, con la sigla (Viviamo il mondo bianconero: nasce Derthona TV - YouTube) che mostra alcuni dei luoghi simbolo della città, per arrivare a raggiungere tutta l’Italia, a fianco della grande avventura che la Bertram sta compiendo in questa stagione. Tra presente e futuro, Derthona TV vuole essere uno strumento per avvicinare ancora di più i tifosi. Sempre all’insegna dei colori bianconeri.