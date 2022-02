ViViBanca Torino a Pineto ricordando l'andata

Domenica (ore 16) i ragazzi di Lorenzo Simeon saranno infatti di scena a Pineto contro la seconda in classifica che, fresca della brutta sconfitta per 3-0 patita in settimana nel recupero contro Portomaggiore, arriverà alla sfida con ancora più rabbia e voglia di rifarsi. Una squadra che può contare su tante individualità importanti, su tutte quella del figlio d'arte Matteo Bertoli.

In casa Parella invece serve mettere da parte ciò che è successo contro Fano, gara persa soprattutto per le tante occasioni sprecate, ma l'avversario che i torinesi si troveranno di fronte rievoca anche ricordi positivi. Fu infatti proprio nel match d'andata contro gli abruzzesi che iniziò a svoltare la stagione dei biancorossoblu. Allora vinse Pineto 3-2 al termine di una gara combattuta e in cui probabilmente i parellini avrebbero meritato qualcosa in più.

«Dobbiamo andare a cercare la prestazione - dice sicuro coach Simeon - cercando di acquistare fiducia e rafforzare le nostre sicurezze. Non vogliamo fare la parte delle vittime sacrificali come spesso ci è capitato in queste trasferte lunghe. Dobbiamo ricordarci della gara d'andata e anche che chi è dietro corre e se vogliamo salvarci non possiamo mai accontentarci e dobbiamo costruirci da soli la permanenza in A3».

«Veniamo da una partita in cui la nostra prestazione è stata al di sotto di ciò che stavamo dimostrando nelle ultime gare - afferma lo schiacciatore Giacomo Genovesio - La trasferta a Pineto sarà impegnativa, vista anche la loro posizione in classifica, ma noi andremo lì per mettere in campo il nostro gioco, consapevoli che possiamo giocarcela con tutti i nostri avversari».