BEA Chieri: Matteo Abrate è un nuovo giocatore dei Leopardi

È con grande piacere che BEA Chieri annuncia che Matteo Abrate è un nuovo giocatore della P lanet Smart City BEA . Esterno classe 1999, rinforzerà il roster dei Leopardi in questo finale di stagione del massimo campionato regionale, visto il momento non semplice che sta attraversando il gruppo tra assenze prolungate e infortuni.

Abrate muove i primi passi nel Settore Giovanile del Don Bosco Crocetta, con cui partecipa alle Finali Nazionali Under 15 e gioca fino all’Under 17. Dopo una breve parentesi a PMS Moncalieri, dove è parte di uno dei gruppi più talentuosi a livello nazionale, si sposta alla Ginnastica Torino, dove da subito trova spazio in Serie C Silver.

L’anno dopo il salto in C Gold in maglia Cinque Pari, cui segue l’esperienza a Cuneo in maglia Granda Basketball, di nuovo in C Silver. Nelle ultime due stagioni torna nel torinese e gioca nelle fila del Kolbe, dove nel 2021 conquista la promozione in Serie C Gold da assoluto protagonista (11.6 punti di media a partita).

Dopo qualche mese di stop, ora Matteo torna in campo e lo farà con la maglia arancio-nera dove da subito sarà protagonista in questo scoppiettante finale di stagione dove la Planet Smart City BEA farà di tutto per difendere la posizione in classifica e centrare una storica qualificazione ai play-off per la promozione nei Campionati Nazionali.

«Siamo contenti che Matteo entri a far parte del nostro gruppo – commenta il DS Stefano Piccionne – La squadra sta attraversando un periodo non semplice, continuando a impegnarsi eroicamente nonostante assenze e infortuni. Conosciamo bene le qualità cestistiche e umane di Matteo e pensiamo davvero che sia il tassello giusto per dare nuova energia al gruppo. In questa situazione, il suo contributo sarà prezioso sin da subito».

Le prime parole di Abrate in maglia BEA:

«Sono entusiasta di entrare a far parte di BEA e di dare una mano alla squadra in questo finale di stagione. Ho apprezzato molto l’accoglienza che mi ha riservato il gruppo, con cui mi sono trovato bene sin da subito. Non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia dei Leopardi!».

