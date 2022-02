B1-F: Volley Parella passa in casa dell'Agil Igor Volley

Torna al successo esterno il Volley Parella Torino e per la prima volta in stagione coglie una vittoria da tre punti lontano dalla "Manzoni", imponendosi 3-0 a Trecate contro l' Igor Volley . Le risposte che cercava, coach Barisciani le ha trovate ed ora può guardare con maggiore serenità al futuro del campionato, provando a scalare un po' la classifica e chiudere a ridosso dei play-off.

Formazione tipo per il Parella con Gullì in palleggio e Cicogna opposto, Mirabelli e Crespi ali, Farina e Deambrogio centrali e Sopranzetti libero. Trecate risponde con Brandi regista e Pandolfi opposto, Bosso e Giorgetta attaccanti di posto 4, Victoria Sassolini e Perfetto al centro e Maiezza libero.

È subito la squadra di casa a provare la fuga (5-2) ma il Parella prima accorcia (4-5), poi pareggia a 10 con Crespi e Mirabelli sugli scudi. Si prosegue per alcuni turni di battuta con un break a testa, finchè l'errore in attacco di Perfetto porta al primo vantaggio parellino: 15-16. E' però il turno di servizio di Crespi (due ace per lei) a creare il solco (16-23) e non basta il tardivo tentativo di rimonta delle novaresi (23-19), il Parella si impone 19-25.

Secondo set che si apre con i due ace di Cicogna che valgono lo 0-3. Arriva subito la risposta gaudenziana: 4-3. Due primi tempi di Farina riportano avanti le ospiti (4-5) ma sul turno di servizio di Giorgetta torna a condurre Trecate: 8-6. Partita che va avanti a strappi continui. Gli ace di Sassolini e Pandolfi portano Trecate sul +3 (15-12) ma poi cinque punti consecutivi delle parelline, ribaltano nuovamente la situazione: 15-17. Il servizio vincente di Bosso porta ancora il set in equilibrio (17-17) prima del nuovo allungo torinese (17-21) che arriva fino al +5 (19-24) per poi chiudere 21-25.

Avvio di terzo set molto simile al primo, con le padrone di casa avanti 5-2 e raggiunte sul 7-7. L'ace di Gullì vale il sorpasso parellino (9-10) ma è ancora il turno di battuta di Crespi a creare il divario di punteggio: 10-15. Cicogna tira forte dalla linea dei 9 metri e il divario arriva a +9 (12-21). A nulla serve il recupero finale delle novaresi (16-21, poi 18-23) perchè l'errore a servizio di Giorgetta chiude i conti sul 19-25.

IGOR VOLLEY TRECATE-VOLLEY PARELLA TORINO 0-3 (19-25, 21-25, 19-25)

IGOR VOLLEY TRECATE: Brandi 1, Pandolfi 9, Bosso 10, Giorgetta 4, Sassolini V 7, Perfetto 7, Maiezza (L), Costantini, Sassolini H, Garavaglia, Coccoli, Badalamenti (L). N.e: Galliano, Valsecchi, Ferravante, Palazzi. All: Matteo Ingratta.

VOLLEY PARELLA TORINO: Gullì 4, Cicogna 10, Mirabelli 12, Crespi 10, Farina 8, Deambrogio 6, Sopranzetti (L), Nicchio. N.e: Bertoli, Scapacino, Fano, Maiolo. All: Mauro Barisciani.

Note: Ace 13-11, Battute sbagliate 14-13, Ricezione 43% (17%)-15% (10%), Attacco 36%-24%, Muri 8-4, Errori 21-25.