Agil Igor Volley cade in casa contro Volley Parella

Fra le mura del PalaAgil la B1 di Matteo Ingratta non riesce a conquistare punti contro Parella Torino: la sfida della 18esima giornata di campionato finisce 0-3. In campo ci sono Brandi palleggiatore e Pandolfi al centro, Maiezza libero, Sassolini V., Bosso, Giorgetta e Perfetto schiacciatori. Partono bene le Igorine (5-2 con Bosso), le ospiti accorciano (5-4), ma le trecatesi tengono le distanze fino al 9-7 e poi è parità 10-10. Le Igorine riescono ad allungare al +2 ogni volta che Parella tenta l’aggancio (12-10 e poi 14-12); sul 14-14 Parella mette la freccia e con due ace in fila è 16-21. Le Igorine tolgono le lunghe distanze fino al 19-23, poi il finale dice 19-25.