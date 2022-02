Cuneo Volley a Bergamo per il big match

Big match bergamasco per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo ospite dell’Agnelli Tipiesse Bergamo oggi alle ore 18 al Pala Pozzoni di Cisano Bergamasco. Trasferta ostica per i biancoblù, che contro la corazzata orobica non è mai riuscita nell’impresa di portare a casa il bottino pieno.



In questo momento la classifica vede i lombardi al secondo posto, a -1 da Santa Croce, ma anche con una giornata in meno disputata. I cuneesi dal canto loro arrivano al confronto da terzi con una giornata in più rispetto ai padroni di casa, ma a -3 punti. Importante portare a casa punti per Botto e compagni, così da mantenere il distacco da Castellana, subito dietro a -1 punto e a pari giornate all’attivo.



In vista del match, ecco le parole di Nicholas Sighinolfi: «Giocare contro Bergamo è sempre stimolante. Sarà una partita difficile, soprattutto perché in casa loro. Noi andremo là con piena coscienza dei mezzi a disposizione, con la voglia di giocarla fino alla fine».



La partita sarà trasmessa live sul canale YouTube di Volleyball World.