Pallacanestro Chivasso si impone in trasferta a Vercelli

Bella vittoria della C.D.Ciglianese Pall. Chivasso che si impone con personalità sul campo dei Vercelli Rices col risultato finale di 53-71 . Vittoria arrivata nonostante le assenze di Migliori e Regis e le non perfette condizioni fisiche di alcuni giocatori come Ferro, Cussigh e Giovara.

La resistenza dei padroni di casa dura i primi 5’ del primo quarto, in cui Vercelli attacca con decisione la partenza lenta e la difesa distratta dei chivassesi. Sul 6-1 Chivasso finalmente si desta e con Ferro, Balaara e Pagetto mette la freccia. Saranno ancora una tripla di Balaara, una di Giovara ed i giochi a due di Greppi e Cussigh a chiudere il primo quarto sul 14-24. Nel secondo periodo Vercelli si gioca la carta della zona 3/2: mossa vincente perché i ragazzi di coach Pomelari si disorientano, non trovano la via del canestro per 3’ e si espongono alle iniziative dei padroni di casa, bravi nel costruire un mini parziale di 5-0.

Chivasso però non si spaventa, resta compatta in difesa ed in attacco si affida alle iniziative di Pagetto e Ferro, che costruiscono il nuovo vantaggio sul 23-37 di metà gara. Dopo l’intervallo lungo, il terzo periodo di gioco si apre con le tre incredibili palle recuperate consecutive di Cussigh che generano la schiacciata di Balaara, la tripla di Pepino ed un contropiede in campo aperto per il 23-44 a -8,50” dalla fine del terzo quarto. Coach Galdi è obbligato a chiedere time out per tentare d’arginare l’emorragia di punti, di intensità, di determinazione dei chivassesi.

Vercelli così rientra in campo pronta a reagire con le iniziative di Chirio e Liberali, ma la gara è nelle mani chivassesi che bloccano immediatamente il mini parziale di 4-0 grazie alla schiacciata di Pagetto ed alle tre triple di Pepino e Giovara. Gli ultimi 10’ di gioco vedono la C.D. Ciglianese Pall. Chivasso toccare anche il +22 di vantaggio, prima che la gara si trascini verso un finale già scritto alla fine del primo quarto, vista la differenza di tecnica ed intensità esistente tra le due formazioni.

Vercelli Rices - C.D.Ciglianese Pall. Chivasso 53-71 (14-24; 23-37; 40-59)

Vercelli: Chiantaretto 5, Gagnone 8, Agoglia, Morello 4, Chirio 12, Liberali 5, De Rossi, Cattaneo, Cornaglia 8, Vercellone, Sabatino, Di Matteo 11. All. Galdi.

C.D.Ciglianese Pall. Chivasso: Ferro 15, Giovara 13, Pagetto 8, Pepino 9, Balaara 14, Greppi 6, Cussigh 6, Boggio ne, Cambursano, Babarange, Vettori, Migliori ne. All. Pomelari.