Autosped vince di forza contro Rmb Brixia

In attesa di conoscere la nuova guida tecnica l’Autosped è diretta in panchina dal Franco Balduzzi, con il prezioso supporto del vice Stefano Martinelli; Bcc che parte con il solito quintetto Bonasia (in forse fino all’ultimo e recuperata in extremis), De Pasquale, Colli, Rulli e Gatti. Due assenze ‘pesanti’ in casa Brixia con Zanardi, tenuta a riposo per un problema alla caviglia, ad assistere alla partita dagli spalti unitamente alla comunitaria Turmel, sostituita dalla polacca Grymek (202 cm); lo starting five è così formato da Rainis, De Cristofaro, Bonomi, Gregori e Grymek.

Partenza ventre a terra delle giraffe che fatturano, nei primi 4′. un 8-0 che costringe il coach ospite al time-out; Grymek rompe il ghiaccio dalla lunetta e poi è l’ex Matelica Takrou, con 7 punti quasi consecutivi, intervallati da 2 liberi di De Cristofaro, a riportare in scia Brescia (10-13). Proprio quando il match sembra tornare in equilibrio si scatena Rulli con una serie di canestri da ogni parte del campo (per l’ex Broni e Costa saranno 14 punti nei primi 10′) e la forbice tra le due formazioni torna ad allargarsi fino al 25-12 del 10′. Si riparte dopo il primo mini intervallo con le lombarde a piazzare subito un 6-0 interrotto da un’altra tripla dell’indemoniata Rulli (31-21 al 15′); la cattiva notivia per Balduzzi arriva dal precoce terzo fallo della mattatrice di questa prima parte di gara, che deve accomodarsi in panchina lasciando il posto a D’Angelo cui però toccherà, non molto dopo, la medesima sorte.

Autosped che però è on fire, tenendo così sempre a debita distanza le avversarie; Gatti ingabbia Grymek trovando anche qualche preziosa conclusione dalla media; le triple di Bonasia e Bonvecchio sono la replica alle conclusioni di Gregori, la più efficace fino a quel momento tra le bresciane, e così alla pausa lunga il vantaggio castelnovese resta invariato (43-30). Si riparte attendendosi la reazione delle giocatrici di Zanardi ed invece sono ancora le padrone di casa a dettare legge, piazzando un 7-0 che vale il +20 (50-30); ospiti che tentano una timida reazione (36-52) contando sulla nuova uscita di Rulli, sanzionata della quarta penalità. Le giraffe tengono però botta e pur dovendo rinunciare anche a D’Angelo, anch’essa giunta al quarto fallo, riescono comunque a concedere poco o nulla alle avversarie entrando nei 10′ finali con un rassicurante +15 (55-38).

L’ultimo quarto si apre con un 5-0 interno che porta al massimo vantaggio (60-38) e che sembra chiudere ogni porta alle speranze di rimonta della Rmb, che trova, nel frangente, in Scarsi il principale terminale offensivo; neppure il quinto fallo di Rulli e D’Angelo però tolgono l’inerzia della sfida dalle mani delle castelnovesi che anzi continuano a mettere altra di stanza tra loro e le avversarie arrivando a sfiorare il +30 (71-42) e chiudendo con grande tranquillità una partita molto temuta alla vigilia ma che è stata, sul parquet, assai meno complicata. Per onore di verità va detto che le due assenze lamentate dalle lombarde erano di quelle che ‘contano’; detto questo però la prova delle giraffe è stata sicuramente molto ma molto positiva, su ambo i lati del campo; la grande applicazione difensiva è stata la chiave anche per un attacco che per larghi tratti è stato in grado di costruire buonissimi tiri, sia dal perimetro che dentro il pitturato, trovando spesso il fondo della retina.

Brescia è incappata, in attacco, in una cattiva serata con due delle sue principali bocche da fuoco, Bonomi e De Cristofaro, a secco di canestri dal campo; ma a ciò ha sicuramente contribuito l’atteggiamento, aggressivo, della difesa castelnovese che raramente ha concesso conclusioni comode alle avversarie. In attesa di news societarie ora le giraffe possono però guardare sicuramente con maggiore fiducia alle prossimi finali di Coppa Italia, in programma ad Udine nel prossimo fine settimana; questa fiducia però ha un fondamento solo a patto di scendere sempre sul parquet con la voglia, la determinazione e lo spirito di squadra mostrati questa sera.

Autosped Bc Castelnuovo Scrivia – RMB Brixia Basket 71-44 (25-12, 43-30, 55-38)

AUTOSPED BC CASTELNUOVO SCRIVIA: Ravelli 3 (0/1, 1/5), D’Angelo 3 (1/1 da 2), Rulli* 21 (6/10, 3/4), Bonasia* 13 (1/6, 3/4), Castagna, De Pasquale* 12 (2/4, 2/5), Colli* 2 (0/2, 0/2), Bernetti, Bonvecchio 5 (0/1, 1/4), Cassani 2 (1/1 da 2), Francia, Gatti* 10 (5/10, 0/1). Allenatore: Balduzzi F. Ass. Martinelli.