San Giorgio Chieri vince a Pinerolo

Il Cascina Capello ritorna in campo dopo la sconfitta subita internamente sabato scorso contro l'Almese, e subito si riscatta andando a vincere contro la giovane formazione pinerolese sebbene schieri le due giocatrici di livello superiore che militano nel roster della serie A2. Sugli scudi la giocatrice Lancieri protagonista di attacchi vincenti da posto 4 e battute che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. Coach Bernardinello parte con la formazione ormai affiatata: Fradiante in palleggio nella sua diagonale Ratto, al centro Gauna e Gilè, da posto quattro la già citata Lancieri e capitan Caretto (piccolo infortunio in settimana), dall'altra parte della rete coach Betetto risponde con Marino in palleggio opposto alla Pipino, al centro Bonansea e Tullio e da ali le due ragazze di categoria superiore Pecorari- Tosini, libero Lunardon.