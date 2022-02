Cuneo Volley non sfrutta il vantaggio del primo set e si arrende a Bergamo

Lo starting six di Cuneo: Filippi palleggio, Wagner opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Preti schiacciatori; Bisotto (L). Coach Graziosi schiera: Finoli palleggio, Padura opposto, Cargioli e Larizza centro, Terpin e Pierotti schiacciatori; D’Amico (L).

Inizio combattuto al Pala Pozzoni di Cisano, il primo videocheck già sul 2 pari chiesto da coach Graziosi per invasione dei cuneesi, confermata. Il muro di Sighinolfi su Cargioli obbliga la panchina bergamasca a chiamare il time out (5-9). Cuneo mantiene il vantaggio con una grande performance corale (15-17). Sul 17-20 entra Tallone per Sighinolfi al servizio, ma la battuta termina in rete e dai nove metri va Terpin per i padroni di casa, che la mette out. Mini break per Bergamo che si porta a -1 e coach Serniotti chiama il time out (21-22). Si torna in campo e al servizio Padura Diaz, riceve bene capitan Botto, poi un appoggio di Wagner a metà campo trova impreparata la difesa orobica ed è 21-23. Chiama l’ultimo time out a disposizione la panchina lombarda. Dai nove metri Codarin, riceve bene Pierotti, poi Padura Diaz trova il mani out. Errore di Wagner che invade la linea dei 3 metri e sul 23 pari è la panchina biancoblù a richiamare i suoi. Al rientro c’è Pierotti alla battuta, bene Preti in ricezione, ma l’attacco di Botto è out ed è set ball per Bergamo (24-23). Lo annulla Wagner con un attacco in diagonale, ma coach Graziosi prova il videocheck sulla “pestata” che putroppo viene confermata ed è 25-23.

Il secondo set vede un buon inizio di Bergamo e un break importante al servizio di Sighinolfi. Sul 5 pari dai nove metri va Preti e un super Bisotto in difesa vede Cuneo passare avanti (5-6). Bergamo chiama in corsa il videocheck per eventuale tocco a muro di Cuneo su attacco di Padura Diaz, viene ravvisata ed è contesa. Codarin torna dai nove metri, poi capitan Botto ferma a muro l’attacco di Padura Diaz (7-8). Ottima l’intesa tra Filippi e Sighinolfi che con due primi tempi porta il parziale sul 9-10. E’ capitan Botto ad andare al servizio, poi Wagner ferma Terpin (9-11). Tuttavia la battuta successiva si infrange a rete ed è Finoli ad andare al servizio. Il primo ace di serata è proprio del regista bergamasco su Preti (12-11). Coach Serniotti chiama il time out sul 13-11. Botta e risposta tra opposti ed è 14-12. Una discutibile sentenza di “portata” per Filippi vede il 16-13, poi l’intesa tra il regista cuneese e il centrale Codarin rimette a posto gli equilibri in campo (16-14). Due errori e coach Serniotti per rifiatare e calmare i “bollenti spiriti” chiama il time out (18-14). Sul 19-14 entra Tallone per Botto. Mani out per Wagner, coach Graziosi chiama il tocco dell’antenna che non viene confermato e dai nove metri va Codarin per Cuneo. Sul 22-15 entra Lilli per Preti in ricezione. I padroni di casa fanno la voce grossa e chiudono con il mani out di Padura Diaz sul 25-15.

Si riparte punto a punto nel terzo set. Bergamo allunga, ma il videocheck prima e Codarin dopo riportano la parità al Pala Pozzoni (10-10). Break di tre punti per i padroni di casa e coach Serniotti chiama il time out (13-10). Si rientra in campo, Wagner forte sul muro lombardo si aggiudica il servizio (13-11). Out l’attacco di Pierotti, coach Graziosi chiama il videocheck invano, ma Pierotti si rifà l’azione dopo (15-12). Ace di Padura Diaz su Preti (16-12). Time out per Cuneo sul 17-12, poi ancora doppio ace per l’opposto lombardo (19-12). Nel frattempo entrato Lilli per Preti in ricezione. Sbaglia poi la battuta successiva ed è Codarin ad andare dai nove metri per Cuneo (19-13). Sugli scudi gli orobici. Sul 22-15 entra Mancin per Cargioli al servizio tra le fila bergamasche per poi riproporre il cambio sul 23-16. Al servizio Botto, Larizza insacca il primo tempo, ancora Botto, ma la battuta è out (24-17). Sul match ball doppio combio con Baldi e Ceccato per Padura Diaz e Finoli. Baldi dai nove metri, Preti rientrato, annulla con un mani out e manda Sighinolfi al servizio che trova l’ace (24-19). Rientrano regista e opposto titolari per Bergamo. Primo tempo di Larizza, coach Serniotti chiama il videocheck, ma i padroni di casa chiudono 25-19. MVP di serata capitan Cargioli.