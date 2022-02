Si ferma nel finale la rimonta di Novara

Altro stop casalingo per la MG Consulting , che si arrende per 58-69 contro San Mauro , terza forza del campionato. Dopo due quarti centrali complicati, i novaresi hanno provato la rimonta nell’ultima frazione, senza però riuscire a ribaltare la gara. Nel prossimo match di campionato il Basket Club farà visita a Ivrea.

Dopo un primo quarto caratterizzato dall’equilibrio, a causa soprattutto delle basse percentuali in attacco da parte di entrambe le formazioni, gli ospiti riescono ad allungare nei primi minuti della seconda frazione, grazie ad un parziale di 10-0 che frastorna Novara. La tripla di Leonardo Brustia apre un contro-parziale novarese, prima di una ulteriore accelerata ospite. San Mauro tocca anche il +16, chiudendo poi il primo tempo in vantaggio di undici lunghezze.

Dopo cinque minuti di pausa, il match riprende con il medesimo filo conduttore del secondo quarto. San Mauro è più cinica e riesce a controllare il ritmo di gioco, ritrovando anche i sedici punti di vantaggio. I padroni di casa faticano in attacco e non riescono a contenere la fase offensiva ospite, brava a distribuire i punti tra i vari componenti del roster. Nell’ultimo quarto di gioco San Mauro tocca il massimo vantaggio, prima di una reazione d’orgoglio di Novara che, guidata da Bertona e dal capitano Giromini, riesce a riportarsi sotto la doppia cifra di svantaggio. Il miracolo sportivo, però, non avviene e la gara si chiude per 58-69 a favore dei ragazzi di coach Enrico Iannetti, che consolidano il terzo posto nel Girone B di Serie C Silver.

Novara tornerà in campo mercoledì 9 marzo, nel recupero della prima giornata del girone di ritorno. I ragazzi allenati da coach Delconte faranno visita a Ivrea. Il match, che si disputerà presso la palestra “Gramsci” di via Alberton 10, inizierà alle ore 21.15.

MG Consulting Novara-Zerouno Libertas Amici San Mauro Basket 58–69 (9-11, 25-36, 36-51)

Novara: Zocca 3, Amato 1, Galzerano 7, L. Brustia 8, Vigliaturo 3, Giromini 15, Bertona 12, Cochis 7, T. Brustia 3, Apostolo. All. Delconte

San Mauro: Nenna 6, Barbaria 12, Cibien, Cibrario Sent 13, Fornuto 3, Binovi 10, Ciuffreda 4, Roncarolo 6, Dho 10, Capocchiano, Orlando 4. All. Iannetti

Questi i risultati delle altre partite della nona giornata di campionato: Pallacanestro Grugliasco 63 – 57 Reba Basket; Basket Club Vercelli Rices 53 – 71 Ciglianese Pallacanestro Chivasso; Barberi Valsesia Basket 74 – 54 Lettera 22 Ivrea.