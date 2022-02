Gators, il recap della settimana

SERIE D

VM SERVICE GATORS-T.T.B. PINO TORINESE 55-71

Parziali: 15-12, 35-36, 47-51 VM SERVICE Gators: Marengo 15, Bianco, Nasari 10, Testa 5, Cerutti 2, Nicola S., Nicola A. 4, Zuccarelli 15, Fissore n.e., Robasto 4, Bertaina n.e., Fantini. All. Mondino

T.T.B.Pino Torinese: Bifulco 6, Negri 11, Ferilli 5, Deandreis ne, Di Sipio, Quaranta 14, Ripepi 5, Vitucci 10, Parisi ne, Proto 9, Scanferla, Ronco 11. All. Vidili

Riprende a giocare la prima squadra dei Gators, che inizia la seconda fase nel girone Top per la promozione in C silver, contro Pino Torinese.

A questa fase hanno accesso le prime tre squadre classificate di ogni girone iniziale. Le 12 squadre che si sono qualificate sono state divise in due ulteriori gironi e disputeranno un “mini torneo” di 10 giornate dal 25 febbraio al 24 aprile. Sia nel girone di andata, che in quello di ritorno, ci sarà un turno infrasettimanale, a causa dei tempi ristretti che si sono creati per lo stop dovuto alla pandemia.

Pino Torinese ha concluso imbattuto la prima fase, giocando e vincendo tutte le 14 partite disputate ed è una tra le più serie candidate al salto di categoria, con un roster profondo e un allenatore navigato come Vidili.

I Gators stanno vivendo un periodo non proprio brillante e sanno di dover mettere in campo una prestazione perfetta per 40 minuti, per riuscire nell’impresa di portare a casa la vittoria.

Nei primi minuti del match, aleggia la tensione su entrambi i lati del campo e le prime conclusioni non trovano il fondo alla retina, dopo 2 minuti sono i padroni di casa a sbloccarsi grazie a 5 punti consecutivi di Nicolò Marengo, con due tiri da fuori area, che però vengono recuperati dai ragazzi di Pino Torinese, che rispondono colpo su colpo (5-5).

La squadra ospite mette tanta pressione in difesa con una zona pressing a tutto campo, pressione che Pino manterrà per tutta la partita e che metterà ripetutamente in difficoltà i padroni di casa.

Alcune buone trame fanno sì che i Gators chiudano il primo quarto con un leggero vantaggio 15-12. A inizio della seconda decina, alcune azioni personali di Zuccarelli e Nasari sembrano dare l’inerzia ai padroni di casa, 22-15, ma il collettivo torinese, grazie a un paio di recuperi e ad ottime giocate, recupera lo svantaggio e riesce a mettere il muso avanti, con due tiri liberi alla fine del primo tempo (35-36).

La seconda metà del match vede i Gators andare in difficoltà e il piano partita di Pino prende sempre più piede. Coach Vidili, ha studiato bene i Gators e ha preparato molto bene la partita, con dei piccoli accorgimenti: per non lasciare 1 vs 1 al totem biancoverde Marengo, gli ospiti chiudono sistematicamente l’area, mentre sul miglior marcatore della squadra, Nasari, è stata preparata una marcatura asfissiante, con giocatori che si alternano su di lui, per non lasciargli tiri facili e farlo entrare in ritmo, il tutto unito a una pressione costante, che fa perdere sempre qualche secondo prezioso all’organizzazione dell’azione offensiva, se non addirittura permettere di recuperare alcuni palloni, che si trasformano in facili contropiedi.

Il terzo quarto è ancora all’insegna dell'equilibrio e finisce 47-51 mentre nell’ultima frazione alcune leggerezze (2 palle perse nella metà campo con canestro e fallo aggiuntivo) fanno sì che il divario si faccia più ampio, fino al +9 esterno. A questo punto gli alligatori non hanno più la forza di rientrare nel match, sbagliano tanto in attacco e il tentativo di passare a zona in difesa non paga i dividendi sperati. Alla fine affiora un leggero nervosismo, causato dalla consapevolezza che, con un po’ più di attenzione, la vittoria poteva essere raggiunta.

Finisce 55-71, con la vittoria, meritata, di Pino Torinese che continua la serie ininterrotta di vittorie.

I Gators erano preparati alle difficoltà di questa partita, sono consapevoli che tutti gli incontri di questo girone saranno impegnativi, ma questi match sono un’ottima occasione per i giovani per fare esperienza, contro formazioni di alto livello.

Dopo il battesimo sul campo di Chieri di Bertaina, qualche settimana fa, venerdì sera è stata la volta dell'esordio di Alessandro Bianco, altro ragazzo del 2006 della cantera Gators, che ha mostrato grinta e personalità nei minuti giocati.

La prossima partita, in trasferta ad Asti, sarà nuovamente difficile e i ragazzi e Coach Mondino dovranno lavorare molto in allenamento, per arrivare ben preparati.

Prossimo incontro: Domenica 06/03/2022 ore 18.00, Asti - VM SERVICE Gators (Via Rossini, 7 - ASTI (AT)) PROMOZIONE FEMMINILE FARIGLIANO-ABC SERVIZI LADY GATORS 32-44

Parziali: 12-15, 6-8, 7-12, 7-9 ABC SERVIZI Lady Gators: Iannuzzi 4, Raso 8, Rivoira 11, Nicola 6, Gjondrekaj D. 6, Gjondrekaj F., Mondino M., Mondino S. 2, Bertola 2, Vergnano 2, De Donatis 3, Pederzani. All Colonna, Ass Nicola, Ass Mascolo

Farigliano: Mascarello 7, Brondino 4, Pecchenino 12, Tomatis, Massimino, Viara 7, Chiapella 2, Barberis. All.Kovachki

Ottima prestazione per le Lady Gators Senior che, in trasferta a Farigliano, portano a casa una bella vittoria.

La partita è combattuta fin dall'inizio. Uno scambio punto a punto, che grazie agli sforzi e alla grinta delle ragazze biancoverdi si risolve con una vittoria di 44 a 32.

Da segnalare le ottime prestazioni di Maria Stella Rivoira che segna 11 punti, fra cui una tripla fondamentale contro la zona avversaria, l'ottima difesa di Nicola, Raso e Iannuzzi che recuperano molti palloni. Il commento di coach Colonna alla fine del match: «Abbiamo avuto un buon approccio alla partita, dobbiamo ancora lavorare sulle palle perse. Nell’insieme c’è stata un ottima grinta in difesa che ci ha permesso di recuperare più di 20 palloni. Adesso ci concentriamo sullo scontro diretto con Alessandria».

Prossimo incontro: Giovedì 03/03/2022 ore 21.00, Alessandria - ABC SERVIZI Lady Gators (Palestra Scuola Atletica - Via Massobrio, 28 - ALESSANDRIA - (AL)) LIVORNO FERRARIS-ABC SERVIZI LADY GATORS 46-55

Parziali:13-6, 7-20, 11-15, 11-14 ABC SERVIZI Lady Gators: Mondino M., Iannuzzi 8, Raso 12, Verlengo 7, Nicola, Pederzani 2, Porporato 3, Rivoira 5, Mondino S., Gjondrekaj D. 9, Marchisio 9. All. Colonna-Nicola-Mascolo.

Trasferta lunghissima per le Lady Gators che, armate di pullmino e macchinata, vanno a giocare nel campo delle avversarie di Livorno Ferraris.

Un inizio inaspettato coglie un po' di sorpresa le ragazze in verde, costrette a fronteggiare la grande grinta e la determinazione delle avversarie fin dal primo minuto di gioco.

Una volta rotto il ghiaccio, però, le alligatrici recuperano velocemente il gap grazie a Marchisio e Gjondrekaj D., che rispondono subito presenti nel concretizzare sotto canestro.

Nessuno sembra poter fermare Raso in contropiede che sfrutta a pieno la sua velocità per fissare il vantaggio costruito. Le Lady Gators a metà gara conducono 20-26.

Le squadre continuano la partitao giocando duro e senza risparmiarsi, anche con qualche fallo di troppo.

Verlengo e Iannuzzi mettono in ordine le azioni della squadra, cercando di sfruttare il tiro da fuori area di Rivoira, che quando le è possibile dà supporto alle compagne.

Grande prestazione di Porporato che si fa vedere bene a rimbalzo, recupera palloni preziosi e porta a casa anche qualche punto.

Si chiude la partita con un'attesissima vittoria, 46-55, che tira su il morale generale della squadra.

Prossimo incontro: Domenica 27/02/2022 ore 18.30, Farigliano - ABC SERVIZI Lady Gators (Palazzetto dello Sport - P.zza San Giovanni 12/ter - FARIGLIANO (CN)) PROMOZIONE MASCHILE ALBA-ZETAEMME CAYMANS 66-47

Parziali: 15-15, 25-10, 11-12, 15-10 ZETAEMME Caymans: Zorgniotti, Fantini 3, Borsa 2, Donnarumma 3, Mondino, Colombano 7, Nicola Stefano 14, Paschetta, Giordano, Stima 10, Varallo, Barra 8. All: Biglia - Sabatino

Alba: Ferracaku 10, Massarone 3, Cramaroc 6, Soragna 3, Bravi 10, Rissolio 9, Perrone 14, Iudicello 7, Argentero 2, Kurtovic 2, Pavese, Barge. All: Violardo - Bravi

Partita che si annuncia difficile quella disputata in trasferta ad Alba, terza forza del campionato.

Colombano e compagni reggono bene il primo quarto, poi, quando i padroni di casa aumentano l’ intensità in difesa alcune perse di troppo cominciano a far scavare un piccolo solco nel punteggio.

Nel terzo quarto gli alligatori cercano di ricucire il gap: l’attenzione in fase difensiva porta al recupero di alcuni palloni e in attacco si torna a muovere la palla e a trovare tiri aperti. Negli ultimi dieci minuti un nuovo black out degli ospiti porta gli albesi a riprendere il margine che gestiranno fino alla sirena finale.

Peccato per alcune assenze in cabina di regia che hanno condizionato la fase offensiva, ma c'è da segnalare l'ottimo esordio sotto le plance del 2005 Alessio Varallo, a dimostrazione del fatto che la cantera biancoverde sta esprimendo il suo potenziale.

Prossimo incontro: Venerdì 04/03/2022 ore 21.13, ZETAEMME Caymans - Fossano ((Palasport - Via San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)) JUNIORES GATORS-BRA 77-48

Parziali: 25-14, 20-14, 16-10, 16-10. Gators: Introini 17, Valinotti 15, Perrone 14, Ferrero 10, Pistone 8, Varallo 7, Mazzone 4, Ghigo 2, Roano, Scibetta, Tuninetti. All. Botta-Tesio

Bra: Isoara 10, Robu 10, Di Giovanni 9, Rachidi 7, Mollo 5, Da Casto 3, Ciravegna 2, Akrimi, D’Aprano, Garis. All. Gramaglia

Domenica di Carnevale caratterizzata dalla gara di ritorno con Bra, disputata tra le porte casalinghe del Palazzetto di Savigliano, in un fine settimana parecchio ricco di impegni per i giovani Alligatori con tre partite in tre giorni.

L’incontro ha visto i ragazzi di coach Botta e Tesio giocare con buona personalità per la maggior parte del tempo, trovando trame offensive efficaci sia a difesa schierata sia in campo aperto, con una circolazione di palla che ha permesso di trovare i giusti spazi ed equilibri. Solo in qualche isolato momento della gara si è rivista un po’ la squadra pasticciona e frettolosa che ha portato risultati negativi in termini di punteggio.

Nei primi due periodi sono stati soprattutto Introini, Perrone e Ferrero a muovere di più la retina, con iniziative offensive di buon pregio dettate da scelte giuste, mentre in area Ghigo, Varallo e Valinotti hanno garantito quei rimbalzi necessari a generare ottimi contropiedi. In regia, Tuninetti, Pistone e Roano hanno gestito bene i possessi mentre Mazzone ha dato il suo solito generoso contributo difensivo e Scibetta ha saputo tenere il campo con personalità.

L’unico momento caratterizzato da un breve passaggio a vuoto, si è visto nel terzo periodo, dove Bra ha approfittato della confusione nelle teste dei padroni di casa per ritornare sotto e far traballare la fiducia negli Alligatori. Ma fortunatamente, dopo uno scossone di coach Botta e Tesio, che hanno saputo punzecchiare nel modo giusto l’orgoglio dei giocatori, la partita è tornata sui giusti binari e grazie alle iniziative offensive di Perrone e Valinotti, aiutati da Ferrero e Mazzone, il tentativo di rimonta è stato respinto e i Gators sono scappati definitivamente dando lo strappo decisivo. Buone iniziative si sono viste anche da Pistone e Roano, con quest’ultimo che ha recuperato palloni e dispensato assist importanti.

Alla fine, il giudizio è sicuramente positivo e fa ben sperare per le prossime gare: la prova del 9 ci sarà già questo lunedì, a 24 ore di distanza, dove i giovani Alligatori dovranno confermare le buone cose fatte vedere in questi 40 minuti.

Prossimo incontro: Lunedì 28/02/2022 ore 19,00 Cuneo – Gators (Palestra Sportarea – Via G. Mereu – Borgo S. Giuseppe (CN)) U17 GOLD FOSSANO-CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE 52-56

Parziali: 12-8, 14-16, 13-19, 13-13 CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Bianco 14, Bertaina 11, Ghigo 3, Introini 12, Perrone 4, Ferrero 2, Pistone 2, Varallo 3, Valinotti 3, Mazzone 2. All. Nicola, Ass. Botta, Tesio

Fossano: Curti, Delsoglio, Belba 8, Cavallero, Rovere 5, Hila, Terzaghi 5, Reynaudo 5, Rabbia 3, Tallone 26. All. Mondino, Ass. Terzaghi.

Settima giornata di ritorno per i Gators U17 che, dopo la brillante vittoria casalinga contro Chieri, provano ad andare a recuperare la sconfitta dell’andata (di un solo punto) anche sul campo di Fossano. L'obiettivo è quello di risalire ancora un po’ la classifica che al momento vede gli alligatori in quinta posizione parimerito con Chieri.

L’inizio della partita non è dei migliori: a dispetto della grande differenza fisica vicino a canestro, i ragazzi di casa non si fanno intimidire dai Gators e, nonostante i tanti errori al tiro, riescono a trovare una serie di rimbalzi in attacco che permettono loro di provare più tiri nella stessa azione (il solo Pistone sembra riuscire a tenere a bada l’avversario diretto dopo un tiro). Da parte Gators, oltre ai tagliafuori difensivi non fatti, gli errori sono i soliti: poca corsa, passaggi non precisi in particolar modo quando si cerca di servire i lunghi, cattive scelte di tiro con forzature “1 contro tanti”. Nel secondo quarto le cose migliorano grazie alla coppia di lunghi Perrone e Valinotti che racimolano qualche canestro e prendono qualche rimbalzo.

Nella ripresa, Bertaina dà la scossa (8 punti per lui nel 3° quarto) e Bianco la spallata decisiva (10 dei 14 suoi punti arrivano nella seconda metà gara); esce allo scoperto anche Introini, troppo remissivo nei primi minuti, mentre Ferrero dà il suo solito contributo di grinta, seppur disordinata, che mette un po’ di brio nei compagni.

Finisce +4 per i Gators, ma “il passo indietro rispetto all’ultima uscita è evidente: onore a Fossano che non molla mai e che per noi resta un vero rebus; di buono rimangono i due punti che ci consentono un altro passo in avanti in classifica. Se si vuole costruire qualcosa di bello quest’anno, però, l’approccio dovrà essere completamente diverso nei prossimi appuntamenti” commenta coach Botta al termine della contesa.

Prossimo incontro: Sabato 05/03/2022 ore 17.30, Savigliano - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators ((Palaferrula - C.so Roma, 70 - SAVIGLIANO (CN)) U16 GOLD ABC SERVIZI GATORS-CASALE MONFERRATO 74-69

Parziali: 21-16, 20-16, 14-12, 19-25 ABC SERVIZI Gators: Crosetto 4, Bianco 22, Carta, Varallo, Baretta 3, Bertaina 21, Truscelli 2, Arneodo 16, Pepe 4, Marcellino 2. All: Biglia

Casale Monferrato: Amelotti, Miglietta 12, Baj 5, Ravioli 13, Bagnato, De Grandi, Vurchia 2, Luparia 24, Mistroni, Gatti 4, Bussolino 7, Maggiore 2. All: Farina - Fioretti

Nella prima gara della fase Top, la squadra under 16 Gators porta a casa una vittoria importante contro Casale Monferrato. Gli avversari sono di tutto rispetto in quanto settore giovanile della squadra che milita in serie A.

Gli alligatori scendono in campo molto concentrati mettendo anima e cuore in un match che potrebbe sembrare a senso unico. Una difesa attenta a concedere poco e un attacco fluido permettono di prendere buoni tiri e correre in contropiede. Gli ospiti reagiscono soprattutto nel terzo quarto sfruttando qualche errore di troppo in fase di impostazione dei padroni di casa e si rifanno sotto nel punteggio, senza riuscire mai nel sorpasso. Gli alligatori si ricompattano e mantengono un discreto vantaggio gestendo un buon ritmo offensivo. La difesa concede poco ai viaggianti e compensa una scarsa fortuna ai tiri liberi. Si arriva alla sirena finale con un verdetto che permette di portare a casa i primi due punti in questa fase Top. «Ottima risposta di tutto il gruppo che ha sempre messo davanti i valori di squadra a quelli personali e questa vittoria ne certifica il merito. Ora dobbiamo subito preparare i prossimi impegni che dovranno portare altre iniezioni di fiducia e di forza» dichiara soddisfatto Coach Biglia al termine dell'incontro.

Prossimo incontro: Martedì 08/03/2022 ore 20.30, Torino - ABC SERVIZI Gators (Palasport Camusso - Via San Giuseppe, 133 - CUMIANA (TORINO)) U13 SILVER SALUZZO - ALPICAR GATORS 2010 54-26

Parziali: 14-7; 26-13; 44-18 ALPICAR Gators 2010: Abello 7, Fresia 9, Birolo 2, Allemandi, Biga 3, Panero, Foti, Amato 2, Magliano 3, Grezda, Ferrero. All. Toselli, Ass. Racca.

Saluzzo: Mo, Sorasio 12, Flesia 2, Barra, Balima 10, Pitic 5, Martinet 10, Sandrone 6, Quaglia 2, Barbero 7, Isaia. All. Ballatore, Ass. Agasso.

Si chiude con un’amara sconfitta la prima fase del campionato U13 per i giovanissimi del duo Toselli-Racca a Saluzzo. I giovani portacolori dei Gators sono arrivati a questo appuntamento mentalmente scarichi e non sono mai riusciti ad entrare in partita. È stata la quinta partita negli ultimi nove giorni e dopo 4 vittorie in fila non è riuscito il pokerissimo.

Era anche l’ultima partita in assoluto tra tutte le squadre del girone e quindi si sarebbero decise le sorti definitive della classifica: con una vittoria i ragazzi del 2010 sarebbero stati primi in classifica. Ma di rammarichi ce ne sono pochi: questi ragazzi, di un anno più giovani rispetto alle altre squadre di alta classifica, hanno disputato un ottimo campionato dimostrando grinta e affrontando qualsiasi avversario senza alcun timore referenziale. Tutto quanto appreso in questa prima parte di stagione sarà fondamentale per il prosieguo del campionato e per il prossimo anno che vedrà questi ragazzi ancora protagonisti sul parquet di tutta la provincia e non solo

La partita contro Saluzzo è stata in salita sin dall'inizio: livello di concentrazione molto basso e riflessi lenti hanno condizionato il gioco degli alligatori e gli avversari hanno avuto vita facile in ogni parte del campo.

Il primo quarto vede i Gators tentare di combattere e di limitare le scorribande saluzzesi su e giù per il campo, ma già dal secondo periodo si ha la sensazione di un involontario quanto prematuro ammaino della bandiera bianca.

Gli ultimi due periodi scivolano mestamente via senza che si riesca ad arginare la prontezza degli avversari.

A fine incontro i coach vedono il bicchiere pieno quasi fino all’orlo: «Peccato per la partita di oggi ma questo non cambia nulla della nostra stagione: i ragazzi ci hanno piacevolmente stupito giocando un super campionato ed essendo protagonisti e soprattutto padroni del proprio destino di classifica fino all’ultimo minuto dell’ultima partita. Chiudiamo con 4 squadre tutte appaiate a 10 punti (cosa rarissima) e soltanto la differenza canestri ci condanna al quarto posto. Ora ci aspettano altre avvincenti partite dove poterci mettere alla prova davanti ad avversari sconosciuti e che non vediamo l’ora di affrontare. Continueremo ad allenarci seriamente per arrivare a questi appuntamenti pronti e determinati. Un grande applauso a tutti i ragazzi che hanno saputo regalarci una stagione fin qua bellissima e che, ne siamo certi, continueranno a fare molto bene fino alla pausa estiva». U12 ALPICAR GATORS 2010 - BRA 78-25

Parziali: 16-6, 35-10, 59-15 ALPICAR Gators 2010: Grezda 2, Amato 8, Biga 4, Magliano 8, Foti 5, Ferrero 6, Birolo 9, Fresia 22, Abello 8, Allemandi 6. All. Toselli, Ass. Racca.

Bra: Arlorio 5, Bongiovanni, Busato 1, Dieje 4, Dirago, Fauli, Morra, Moschini 14, Orlando 1, Tato. All. Raffaeli, Ass. Bassano.

Partita splendida quella giocata dai ragazzi bianco-verdi domenica mattina al PalaGiolitti contro la formazione braidese. Non tanto per il risultato, che parla chiaro sulle forze scese in campo, ma per l’attenzione ed il gioco di squadra che i ragazzi hanno saputo esprimere: azioni corali fatte da molti passaggi e pochi palleggi, ricerca costante e intelligente della soluzione giusta e l’uomo libero servito per arrivare a conclusioni facili.

La difesa è stata attenta e pronta per tutta la durata del match e questo ha permesso veloci ripartenze e conclusioni rapide in attacco.

Il primo periodo vede la formazione ospite prendere subito il pallino del gioco andando velocemente a canestro, partendo con un 4-0 che però non spaventa i ragazzi saviglianesi. Registrata velocemente la difesa i Gators entrano in partita gioco e cambiano subito le cose portandole a loro vantaggio, anche dal punto di vista numerico del risultato. Si arriva all’intervallo lungo sul +25 e ancora tanta voglia di allungare nel punteggio.

La ripresa inizia sulla falsa riga dei primi due quarti con i nostri portacolori che non abbassano la soglia di attenzione dimostrando un continuo miglioramento, grazie all’impegno che profondono settimanalmente durante gli allenamenti. Le soluzioni che riescono a trovare sono sempre quelle giuste: circolazione di palla con arresto e tiro dalla media distanza, affondi in velocità con terzi tempi precisi sia da sinistra che da destra, penetrazione con scarico a trovare l’uomo libero sotto canestro.

La partita termina con un divario molto ampio a dimostrazione del fatto che questi ragazzi non mollano mai e cercano sempre di migliorarsi. Contenti i coach che a fine partita fanno i complimenti ai propri ragazzi: «Partita giocata molto bene e grande soddisfazione da parte nostra perché, durante gli ultimi allenamenti, abbiamo lavorato molto sul fondamentale del passaggio e su giochi in superiorità, dove trovare l’uomo libero che ha grande vantaggio è basilare. Stamattina i ragazzi hanno dimostrando di essersi impegnati tutti molto e hanno acquisito i concetti che abbiamo visto durante gli allenamenti: bravissimi tutti!».

Prossimo incontro: Sabato 12/03/2022 alle ore 15:00, U12 CSI – ALPICAR GATORS 2010 - Pallacanestro Farigliano (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)) SALUZZO-GATORS WEST COAST 48-23 Gators West Coast: Bossati L 2, Damian, Demarchi 2, Airaudo 15, Castagno, Kolndrekay, Robasto 2, Mellano 2, Olivero, Barcieri, Granero. All. Nicola.

Saluzzo: Galliano 2, Testa, Triberti, Calabrese 12, Arnaudo 2, Canova 6, D’Emidio, Sorasio 10, Salvagno 8, Taricco 8. All. Rabbia.