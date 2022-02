CNU: Cus Torino vince a Brescia e passa il turno

Dopo quella di andata di un paio di settimane fa alla Panetti, il CUS Torino fa sua anche la gara di ritorno giocata oggi a Brescia e supera il primo round degli spareggi preliminari del Campionato Nazionale Universitario 2022 . L’esiguo vantaggio – appena 3 punti – accumulato nel match disputato tra le mura amiche non faceva certo dormire sonni tranquilli. E pure la cifra tecnica espressa dal CUS Brescia nel primo confronto lasciava presagire 40 minuti di sofferenza.

E invece i biancoblu di coach Federico Subbiani prendono il toro per le corna fin dalla palla a due, fanno vedere di essere capaci di stringere i denti nell’unico vero momento di difficoltà di giornata, nella seconda metà del terzo periodo, e superano a pieni voti l’esame. Fin dalle primissime azioni Torino fa capire le proprie intenzioni bellicose: sullo 0-5 del 3’ i padroni di casa riparano in timeout. Ma al ritorno in campo la partita la fanno sempre gli ospiti, determinatissimi e quadrati dietro e davanti fanno danni con Conti, Petitti (due triple) e Di Gennaro (una bomba): 6-21 al 10’.

Il CUS Brescia mischia le carte in difesa e gli ospiti cominciano ad essere un po’ meno precisi: 12-21 al 13’. Torino però è bella compatta, regge l'urto e salta l’ostacolo, tenendosi comunque a distanza di sicurezza grazie alla precisione dalla lunetta di Conti e Catozzi: 15-23 al 16’. Le fasi che precedono l'intervallo sono tutte appannaggio di Torino, che affonda il colpo da tre con Conti e Petitti: 22-35.

La fiducia dei biancoblu cresce minuto dopo minuto e di pari passo crescono anche le percentuali dall’arco: il 32-46 del 25’ è figlio di una difesa granitica ma pure di tre siluri di fila, due di Marangon e uno di Fantolino. Il Brescia è sul bilico e assesta un deciso colpo di coda alla gara, rimontando fino al 42-50 del 28’. Assalto respinto da tre di Morandi e un’altra finalizzazione di Conti: 47-56 al 30'. Nei primi 90 secondi dell'ultimo quarto Torino dà seguito e ritrova la doppia cifra con altri tre di capitan Fantolino: il 47-59 è il trampolino verso la vittoria. Il CUS Brescia non tiene il passo: l’ultimo segnale di vita è il 53-68. Il parziale conclusivo di 2-14 consolida la vittoria di Torino, che nel secondo turno preliminare alle Final8 di Cassino affronterà il CUS Parma.

Andata

CUS Torino-CUS Brescia 70-67

Ritorno

CUS BRESCIA-CUS TORINO 55-82

Parziali: 6-21, 22-35, 47-56

CUS BRESCIA: Arici 15, Zanardi 6, Outmane 1, Poli 1, Gardin 11, Ghidini, Atienza 1, Zotti 10, Marchetti 3, Cavazzana, Alberti 7. All. Tusa.

CUS TORINO: Gervino, Fantolino 11, Conti 23, Petitti 9, Akoua 5, Marangon 8, Di Gennaro 11, Morandi 6, Catozzi 3, Buonafede 2, Tatsoptsa 4. All. Subbiani. Ass. Giovanniello.