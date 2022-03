Short Track: Casagrande convocata per i Mondiali Junior in Polonia

Ci sarà anche un’ atleta piemontese a rappresentare l’ Italia in occasione degli imminenti Campionati Mondiali Junior di short track . Lo staff tecnico azzurro, infatti, ha convocato per il prestigioso appuntamento la 18enne Lucrezia Casagrande , portacolori della Velocisti Ghiaccio Torino .

La giovane stellina del club sabaudo, sui pattini da quando aveva soltanto 5 anni, sarà in gara nell’evento iridato in programma a Gdansk, in Polonia, dal 4 al 6 marzo. L’atleta è già decollata da Malpensa per la sua meritata esperienza internazionale.