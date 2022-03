AGIL Volley, il recap della settimana

U13, chiusa la prima fase al primo posto!

Un bel primo posto per le Igorine di Gianni Zanelli nella prima fase Under13. L’ultima sfida è stata una vittoria in casa con Biella (25-3; 25-12; 25-14). La seconda fase inizierà il 13 marzo in casa con Omegna. «E’ stata una bella partita, - dice l’allenatore – tutte le ragazze hanno giocato».

U12, sconfitta con Verbania

Sconfitta per le Igorine iscritte al campionato U12 6x6.

In casa vince Verbania 0-3 (11-25; 25-27; 16-25).

Prossimo appuntamento il 13 alle 15 a Omegna.

«Peccato per il secondo set, abbiamo avuto due occasioni per chiudere, - dice l’allenatore Gianni Zanelli – negli altri abbiamo faticato un po’, commettiamo ancora qualche errorino, ma siamo al lavoro per continuare a migliorare».

U14 Ecc Territoriale, vittoria con Alessandria

Un bel 3-1 (23-25; 25-9; 25-18; 25-16) per le Igorine di Lorenzo Poltri nel campionato Under14 Ecc Territoriale. Dopo qualche fatica nel primo set, le Igorine sono state brave a mettere subito la giusta energia pareggiando e conquistando le altre due frazioni.

Prossimo appuntamento il 6 marzo alle 10.30 a Ovada.

U16 e Prima divisione, un’altra settimana intensa per le Igorine

Tre partite in meno di una settimana per le Igorine di Alessia Callegari. L’Under 16 ha perso nel recupero con Vercelli 0-3 (19-25; 22-25; 22-25) e poi 1-3 (29-27; 8-25; 15-25; 18-25) con Biella.

In Prima divisione invece sconfitta 0-3 (17-25; 20-25; 21-25) con Crescentino. «Con Biella siamo contente per aver comunque strappato un set a una formazione così ben corazzata, - dice l’allenatrice – nel ko con Crescentino abbiamo comunque mostrato buoni sprazzi di gioco».

Prossimi appuntamenti il 6 marzo con Romagnano alle 10.30 in U16 e stesso giorno a Biella per la Prima divisione.

U18, vittoria a casa di Lessona

Nuova partita e nuova vittoria per l’Under 18 di Matteo Ingratta: 1-3 (12-25; 25-22; 15-25; 21-25).

Prossimo appuntamento il 6 marzo in casa con Omegna.

U16 Regionale e C, tre partite pochi giorni e una vittoria

Quattro giorni intensi per le Igorine di Barbara Medici. Due le sfide in Under 16 regionale e una in C.

Nel campionato giovanile le Igorine hanno perso 3-0 (26-24; 25-19; 25-23) con Parella Torino e vinto 3-1 (25-23; 25-8; 23-25; 25-22) con Balamunt. In C invece vinto solo un set contro Omegna, finale 1-3 (20-25; 28-26; 18-25; 20-25).