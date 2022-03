Trionfo BEA contro Nuova Basket Tortona

Sabato 26 febbraio Che Tariffa Leopardi Future Lab ha ospitato al PalaCascinaCapello Nuova Basket Tortona , per la prima giornata della seconda fase di Serie D. BEA vince con ampio margine e inizia con il piede giusto il percorso verso la salvezza, dimostrando la solidità del progetto che ha portato le giovani promesse del vivaio arancio-nero a esordire in un campionato senior.

Nei primi minuti equilibrati, Zanatta pareggia sul 9-9, Barbero ruba palla e segna in contropiede seguito da Sirbu per il 15-12. Poi Tortona sfrutta i tiri liberi per tornare sopra e chiude il primo quarto 19-20.

L’inizio della seconda frazione segna la svolta. BEA recupera palloni e trova il fondo della retina, costringendo coach Vigneri a fermare tutto dopo un parziale 8-0 in appena due minuti. Il vantaggio arriva presto in doppia cifra e la tripla di Vignoli porta all’intervallo sul +14 (46-32).

Ancora meglio nella ripresa, nonostante qualche problema di fallo che manda il Future Lab presto in bonus. Spinta dai canestri di Blanco e Barbero, BEA aumenta il ritmo fino all’ultimo e trova un ulteriore allungo, con ampie rotazioni. All’ultima sirena, il tabellone recita 96-67.

«Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi questa sera – commenta coach Colò – Già nelle ultime partite avevamo avuto parecchi segnali incoraggianti. Non mi aspettavo una vittoria con un margine così alto, anche perché per gran parte della gara siamo sempre stati sopra di 10-15 punti, senza riuscire a prendere il largo. Poi siamo stati bravi ad ampliare ancora il margine. Dopo tante gare difficili nella prima fase, come ovvio che sia per un gruppo di soli giovani come il nostro, questo successo è il premio per l’impegno costante dei Leopardi. Ora c’è da continuare a lavorare per ottenere la salvezza il prima possibile».

CHE TARIFFA BEA CHIERI – NUOVA BASKET TORTONA 96-67

Parziali: 19-20, 46-32, 66-48

BEA CHIERI: Alò 3, Vignoli 4, Bergese, Barbero 18, Zanatta 12, Adrignolo 2, Bianco V. 9, Berruto 4, Blanco (C) 32, Sirbu 10, Cristiano 2. All. Colò, Ass. Pirocca, Acc. Bianco L.

TORTONA: Rota (C), Milanesio 1, Colli 23, Simonelli 3, Canepari 2, Pregnolato 5, Scalia, Bianchi 14, Dassie 8, Zapata 11, Shanini. All. Vigneri, Ass. Scassillo