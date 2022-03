Fitarco Piemonte - Tricolori indoor di Rimini, quattro titoli italiani assoluti

Una quattro giorni di frecce, sfide, emozioni e medaglie quella svolta presso la Fiera di Rimini in occasione della 49° edizione dei Campionati Italiani Indoor 2022. Per l’occasione, numeri raddoppiati rispetto alla passata edizione e il ritorno delle sfide a squadre per assegnare i titoli assoluti. 24 le società piemontesi presenti, rappresentate da un totale di ben 107 arcieri impegnati nell’individuale e a squadre per le divisioni Olimpico, Compound e Arco Nudo. Gli Arcieri delle Alpi, con 39 qualificati, sono stati la società più numerosa delle 288 provenienti da tutta Italia.

Qualifica e titoli di classe – Francesca Peracino (Arcieri delle Alpi) conquista il bronzo di classe nel Compound Master femminile. Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi) e Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi) sono d’argento, rispettivamente nel Compound Junior maschile e femminile.

Argento a pari merito per Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) e Marco Tosco (Arcieri Alpignano), nel Compound Allievi maschile.

Titolo italiano di classe nel Compound ragazzi maschile per Andrea Fenoglio Gaddò (Comp. Arc. degli Orsi), con 540 punti.

Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano) conquista un altro podio nell’Arco Nudo Master maschili, chiudendo in terza posizione.

Davide Morra (Arcieri Alpignano) è secondo nell’Arco Nudo Junior maschile; mentre al femminile Alessia Bussetto (Arcieri Varian) conquista il bronzo. Argento invece per Kaede Marsili (Arcieri Varian) nell’Arco Nudo Allieve femminili.

Nella gara a squadre, gli Arcieri delle Alpi (Miceli, Botto, Rovera) ottengono l’argento nell’Olimpico Master maschile; nel Compound Senior femminile Franchini, D’Agostino, Bonacina (Arcieri delle Alpi) sono terze. Titolo di classe per gli Arcieri delle Alpi (Chinotti, Rovera, Di Nardo) nel Compound Master maschile e argento al femminile (Peracino, Botto, Di Michele).

Terza posizione sempre per gli Arcieri delle Alpi (Di Nardo, Baron, Sgaramella) nel Compound Junior femminile.

Nell’Arco Nudo Senior femminile, Rampa, Palermo e Giordano (Arcieri delle Alpi) sono terze; mentre Di Nardo, Rovai, Di Vita (Arcieri delle Alpi) sono di bronzo tra i Master maschili.

Nell’Arco Nudo Junior maschile, medaglia d’argento per gli Arcieri Alpignano (Morra, Feliciello, Arcella).

Bronzo per il trio del G.A. Marengo (Atzori, Vazzola, Cabella) nell’Arco Nudo Allieve femminili.

Alla fine della rassegna tricolore sono ben 24 le medaglie piemontesi totali (6 ori, 10 argenti e

8 bronzi).



Risultati completi