BEA Chieri, il recap della settimana

Nell'ultimo fine settimana, l'Under 17 Gold BEA Chieri è scesa in campo ospite di Granda College Cuneo. Buona prova per i ragazzi di coach Usai, che escono a testa alta dalla gara e mostrano importanti segnali di crescita (68-57). I Ragazzi CSI portano a casa la seconda vittoria consecutiva contro Bussoleno (45-38), i Top Junior pagano la differenza fisica e d'età contro Polisportiva Venaria. Per molte altre categorie sono in partenza le seconde fasi. Questa sera, mercoledì, l'Under 15 Eccellenza giocherà la seconda giornata della seconda fase TOP ospite di TNA San Mauro, mentre l'Under 19 ospiterà al PalaCascinaCapello Pallacanestro Moncalieri per l'ultima gara della prima fase. Giovedì scorso, la Promozione Maschile si è fermata a un passo dalla vittoria contro Knights Nichelino.